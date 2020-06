Table ronde virtuelle sur les nouveaux systèmes de santé : Une stratégie adaptée à chaque pays africain

Une table ronde virtuelle sous le thème «Nouveaux systèmes de santé à l’ère de la Covid-19», organisée par la société de consulting Pitch World Fast, réunissant des représentants de la santé d’Algérie, d’Éthiopie et du Rwanda, s’est tenue samedi pour fédérer les pays africains sur le thème de la Covid-19, échanger sur les expériences et préparer une réponse stratégique et adaptée aux réalités du continent et de chaque pays.

Chaque participant a présenté la situation et l’expérience de son pays dans la lutte contre la pandémie.

Cette session du Webinaire Africain de la Santé, qui a vu la participation, côté algérien, du Dr Samia Hammadi, sous-directrice de la prévention au ministère de la Santé, a conclu qu’il était important de mette en place une stratégie d'urgence dans chaque pays, pouvant être déployée sous 48-72h et adaptée à la réalité et au système de santé de chacun. Elle a insisté sur des politiques nationales claires, pour éviter de gaspiller les ressources, de dupliquer les actions ou d'avoir des actions inverses.

Il conviendra de maintenir parallèlement la continuité du service essentiel et d’identifier les services prioritaires. Cela, selon les experts, doit être répertorié avec précision et peut différer d’un pays à un autre selon les besoins et la réalité terrain. «Nous devons également nous concentrer sur la capacité de déploiement du système de santé, et pas seulement sur l'aspect hospitalier. Toutes les parties et composantes des systèmes de santé doivent être mises en évidence et discutées, non seulement pour faire face à la Covid-19, mais pour continuer les soins nécessaires», ont conclu les experts.

Les participants sont convenus que «la Covid-19 a poussé le secteur de la Santé à être plus réactif. Les pays et les autorités de santé dans chaque pays doivent penser aujourd'hui à l’après-Covid, pour avancer».

Ils ont également appelé au suivi des soins à domicile, en tant que élément essentiel du système de santé. Ils ont aussi mis en avant le rôle de la télémédecine et de la santé numérique comme solution de surveillance à l'hôpital et à domicile et pour la diminution des dépenses de santé.

La question d’investir dans les ressources humaines a également été soulevée, à travers la protection du personnel médical et des patients, mais aussi anticiper et gérer l’aspect santé mentale du personnel de santé.

Mohamed Mendaci