Nouvelle loi sanitaire : L’urgence des décrets d’application

Les syndicats du secteur de la Santé appellent à la concrétisation des décrets d’application de la nouvelle loi sanitaire, en associant les partenaires sociaux. «Nous sommes toujours en attente d’une centaine de décrets qui n’ont pas encore vu le jour», a indiqué le président du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU).

Le Pr Rachid Belhadj a fait savoir, à ce sujet, qu’une réunion a eu lieu, le 16 juin dernier, regroupant les syndicats du secteur, à savoir le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU) regroupant des maîtres-assistants, professeurs agrégés et professeurs en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, le Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) et le Syndicat national des médecins libéraux (SNML).

Cette rencontre a permis de soulever certains problèmes propres aux différents corps professionnels et à chaque syndicat.

Le Pr Belhadj a, dans ce contexte, rappelé l’ordre du jour de la réunion qui a mis en exergue les dossiers qui devront être discutés en période de «Post-COVID-19».

Il s’agit de la révision des statuts particuliers, de la nécessité de créer une fonction publique hospitalière et sa relation avec l'amélioration du niveau des services de santé publics et privés, ainsi que la nécessité de mettre en place des commissions ad-hoc chargées de revoir certains articles de la loi sanitaire et de mettre en place ses textes d'application.

Le chef de service de médecine légale du CHU Mustapha-Bacha et directeur des activités médicales et paramédicales a relevé la nécessité de mettre en place les textes d'application de la nouvelle loi sanitaire du 2 juillet 2018, pour ne pas tomber dans l’illégalité, précisant que quand une loi est votée est publiée au Journal officiel, elle a un délai légal de deux années pour être appliquée. Certes, dit-il, il y a eu les événements du Hirak et l’épidémie de coronavirus qui n’ont pas permis l’application immédiate de cette nouvelle loi.

S’exprimant sur l’Agence nationale de sécurité sanitaire, le Pr Belhadj a indiqué que c’est une institution de réflexion, relevant l’intérêt d’associer les partenaires sociaux dans les réformes de santé. «Il vaudrait mieux associer les experts et les gens du terrain pour apporter leur contribution en vue d’opérer les réformes dans le secteur de la Santé», a-t-il souligné, relevant que les hommes du terrain connaissant les difficultés et les insuffisances pour proposer des réformes.

Le spécialiste a relevé un certain nombre de points évoqués, lors de la réunion des syndicats, notamment un statut de fonction publique hospitalière pour une meilleure gestion, «d’autant plus que nous avons 38 corps dans le secteur de la Santé et chaque corps a sa spécificité».

Par ailleurs, les syndicats appellent le ministre de la Santé à octroyer l'indemnité temporaire «spéciale COVID-19» que le président de la République a instaurée au profit du secteur, comme mesure incitative, à tous les professionnels de la santé sans exception. «Nous avons dit qu’il était difficile de distinguer entre le personnel de santé qui a travaillé en Covid ou pas, c’est pour cela que nous appelons à sa généralisation», a souligné le Pr Belhadj.

Kamélia Hadjib