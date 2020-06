Le Dr Djamel Fourar : «La légère hausse des cas confirmés n’est pas inquiétante»

«La légère hausse du nombre des cas confirmés de la Covid-19 n'est pas inquiétante pour l'instant», a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du nouveau Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Dans une déclaration, à l'issue du point de presse quotidien, M. Fourar a estimé que la «légère» hausse du nombre des cas confirmés de la Covid-19 (140 nouveaux cas durant les dernières 24 heures) était «naturelle», au vu de la reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales, suite à la levée partielle ou totale du confinement, rassurant que cette hausse n'était «pas inquiétante, pour l'instant».

Il a rappelé, dans ce cadre, que le non-respect des mesures de prévention, notamment le port de masques, la distanciation physique et les règles d'hygiène, fait partie des principales causes de la hausse enregistrée dernièrement.

M. Fourar a mis l'accent sur le rôle «primordial» du citoyen dans la lutte contre la propagation de cette pandémie, à travers le respect des mesures préventives, qui demeurent, jusqu'à présent, «la seule issue» pour sortir de cette crise sanitaire.