Décès de la journaliste Lilia Allouache : Une grande dame s’en va

Doucement, sans faire de bruit, s'en est allée vendredi, l’une des figures de proue de la presse algérienne. Journaliste émérite, femme au grand cœur, Lilia Allouache qui signait sous le pseudonyme de Houria Akram, aura marqué la mémoire de son journal, El Moudjahid, trois décennies durant, au cours desquelles elle aura fait les grands jours des rubriques culturelle et nationale.

Baroudeuse infatigable, elle a écumé pêle-mêle toutes les salles de conférences, palais de la culture, ministères, présidence, régions reculées du Sud et bon nombre de pays, pour faire son travail, rapporter les faits et couvrir des événements aussi tristes que festifs.

Forte de cette expérience, c'est tout naturellement qu'elle s'est tournée vers le journalisme parlementaire, ne comptant plus ses heures à arpenter les couloirs de l'APN et du Conseil de la nation, à la recherche du scoop et du fait inédit. Cette quête infatigable de l'information fiable lui vaudra la reconnaissance de ses pairs et le respect des personnalités qu'elle côtoyait. Combien de fois n’a-t-on rendu hommage à la grande Houria Akram, qui n'était connue que par ce nom dans le milieu de la presse ? Les honneurs ont certes parsemé son parcours professionnel, mais elle n'en n'avait cure, préférant une vie dans l'ombre et la discrétion.

Pour ce qui nous concerne, nous ses collègues et amis, gardons d'elle le souvenir d'une journaliste calme et discrète, ce qui ne l'empêchait pas de pousser des coups de gueule mémorables lorsqu’elle se trouvait face à une injustice. Connue pour ne pas avoir la langue dans la poche, elle avait également le coeur sur la main et une générosité sans pareil, aidant les plus démunis dans la discrétion la plus totale.

Il faut dire que la vie n'a pas été tendre avec elle, qui est née et a vécu orpheline, élevant seule deux enfants après un divorce douloureux. Aujourd'hui Yanis et Ania, ses deux fiertés, se retrouvent seuls, sans père ni mère. Et c'est avec une grande tristesse que nous partageons leur peine et nous inclinons à la mémoire de cette grande dame dont le parcours a été semé d'embûches et de sacrifices.

Pour ma part, je retiens de toi ton esprit solidaire envers tes collègues et ton sens de l'abnégation qui a fait que tu as toujours quêté une vie meilleure pour toi et tes enfants, toi qui a recueilli ton ex-mari et qui t'es occupée de lui jusqu'à ce qu'il quitte ce monde.

Il y a quelque temps, tu as pris ta retraite avec la ferme intention de profiter du repos après toutes ces années de dur labeur. Le destin en a décidé autrement.

Repose en paix Lilia, on ne t'oubliera pas. Tu fais désormais partie du patrimoine d'El Moudjahid.

Amel Zemouri

Condoléances

M. Larbi Timizar, PDG d’El Moudjahid, ainsi que l’ensemble du personnel de l’entreprise, très peinés par le décès de leur ancienne collègue Lilia Allouache, présentent à la famille de la défunte leurs sincères condoléances et l’assurent, en cette pénible circonstance, de leur profonde sympathie.

Ils prient Dieu Tout-Puissant d’accueillir la défunte en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.