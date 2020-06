Décès en martyr du caporal Znanda : Le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille du défunt et à l’ANP

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté dimanche ses condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du caporal contractuel Znanda Mostafa décédé en martyr samedi lors d'un accrochage avec un groupe terroriste armé à Ain Defla.

«L'Algérie a perdu, avec le décès au champ d'honneur du caporal Znanda Mostafa, un des héros de la Nation dont le sang a coulé pour la patrie contre un terrorisme barbare», a écrit le Président Tebboune sur les réseaux sociaux, affirmant que le «sang versé par Mustapha et ses prédécesseurs ne sera pas vain car nous vaincrons, avec la volonté d'Allah, les résidus du terrorisme».

«Mes sincères condoléances à la famille du martyr et à l'ANP digne héritière de l'Armée de libération nationale. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons», a ajouté le Président de la République.

Un détachement de l'ANP s'est accroché samedi soir lors d'une embuscade opérée dans la zone de Gaadet Lahdjar, commune de Tarek Ben Ziad, wilaya d'Aïn Defla en 1re Région militaire, avec un groupe terroriste armé, ce qui a causé le décès en martyr du caporal contractuel Znanda Mostafa, pendant l'accomplissement de son devoir national.

Les détachements de l’ANP participant à cette opération, toujours en cours, ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour le bouclage et le ratissage de cette zone, et la poursuite de ces criminels», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.