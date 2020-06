Incubateur de l’université de M’sila : Favoriser l’innovation

Ils se sont enquis de l'état des projets abrités par l’incubateur de l’université et ont insisté sur l’importance de ce genre de structures dans la relance de l’économie nationale. L’exigence de la qualité qui caractérise le commerce mondial passe par le développement de projets innovants comme ceux implantés à M’sila, ont-ils expliqué car ils permettent aux universitaires et aux jeunes promoteurs de préparer leurs projets avant de les réaliser. Les projets novateurs actuellement pris en charge par la structure concernent plusieurs domaines d’activité comme le génie des logiciels, l’intelligence artificielle, le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et de l’économie de la connaissance ainsi que de biotechnologie, des énergies renouvelables, de santé et des nouveaux matériaux. L’incubateur joue un rôle d'accompagnement aux porteurs de projets innovants et il a développé des espaces de co-working pour 35 projets incubés afin d’encourager la création de start-up. Les travaux lancés sont ouverts sur l'écosystème socio-économique et sont particulièrement ancrés sur le territoire de la wilaya et ils peuvent avoir un rayonnement national. Six entreprises, ayant généré des dizaines d’emplois ont bénéficié ou bénéficient encore des services de l’incubateur.

Pour son directeur, le Dr Ahmed Mir, il s’agit de transformer le potentiel technologique des projets en valeur économique en leur apportant directement ou indirectement, un appui technique et managérial.

«Nous mettons à disposition du promoteur les moyens et compétences permettant de gérer l’aspect aléatoire propre à tout projet de création d’entreprise innovante», a-t-il dit. 18 projets de brevets d’invention ont été déposés depuis moins d’une année au niveau de l’INAPI.

Fouad Daoud