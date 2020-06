Sonatrach à l’heure du confinement : Plus de 3.000 réunions animées par visioconférence

Le chargé de communication de l’entreprise, Mounir Sakhri, souligne l’intérêt de recourir à cette pratique ayant permis, d’une part, le maintien de l’activité et de l’outil de production au sein des filiales du groupe, et, de l’autre, de préserver les employés du risque de contamination.

À ce titre, quelque 3.000 réunions internes ont eu lieu en visioconférence pendant la période du confinement, ces réunions représentant un volume dépassant les 22.000 heures.

Selon le même responsable, non seulement la technique de la visioconférence a été érigée comme outil de travail par excellence dans la gestion interne de l’entreprise, mais a permis aussi de réaliser des résultats probants dans les instituts de formation de Sonatrach. «Des sessions de formation par visioconférence ont été initiées au profit de 1.750 stagiaires d’une durée totale de 7.830 heures» indique notre source. D’autre part, la promotion du e-learning au sein des structures de Sonatrach a concerné jusque-là 723 cadres de l’entreprise sanctionnées par la remise d’attestations de succès.

L’introduction de ces techniques technologie numérique a nettement contribué à l’amélioration du rendement professionnel, tant il a impacté positivement sur la rationalisation des dépenses de l’entreprise, a affirmé notre interlocuteur. Par ailleurs et en dépit de l’épidémie du Covid-19, l’entreprise a pu entretenir une dynamique de partenariat qui s’est traduite notamment par la signature, depuis le début de l’année, d’une série de mémorandums d’entente avec plusieurs multinationales de renom, à l’exemple d’Exxon Mobil, Chevron un autre géant énergétique ou encore la société russe Lukoil. Ce regain d’intérêt dont fait l’objet Sonatrach en pleine crise sanitaire mondiale trouve son explication dans les dispositions attractives de la nouvelle loi des hydrocarbures, en vigueur depuis janvier dernier. Cette loi qui apporte une meilleure clarification des rôles des institutions de l’Etat encadrant les activités des hydrocarbures, privilégie la promotion du potentiel national, réaffirme le rôle de Sonatrach en tant qu’acteur incontournable et offre une fiscalité simplifiée, ainsi qu’une diversification des formes contractuelles.

Cette loi comprend trois formes de contrats obéissant à la logique de consolider davantage l’attractivité du secteur énergétique et d’épargner les ressources financières de Sonatrach en matière d’investissement. Il s’agit, précise-t-on, du contrat de participation, du contrat de partage de production et d’un contrat des services à risque. Ce dernier sera pratiqué lorsque Sonatrach ne souhaite pas que son partenaire partage avec elle la production. Ainsi, l’investisseur étranger supporte les risques avant qu’il ne soit rémunéré en fonction de sa performance, en cash, et non pas en contrepartie d’un partage de production. Ce type de contrat est notamment pratiqué pour développer des gisements difficiles à exploiter ou améliorer la récupération des gisements matures. Rappelons que la règle 51/49 est maintenue dans ce texte de loi, ainsi que le monopole de Sonatrach sur l’activité de transport par canalisation.

Karim Aoudia