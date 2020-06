Chine : Un vaccin entre dans la phase 2 des essais

Un vaccin inactivé candidat contre le Covid-19 développé par l'Institut de biologie médicale, relevant de l'Académie des sciences médicales de Chine, est entré en phase 2 des essais cliniques en Chine, a rapporté samedi le Science and Technology Daily.

Les essais de phase 2, qui évaluent davantage l'immunogénicité et la sûreté du vaccin sur les humains, sont menés dans la province du Yunnan (sud-ouest).

A ce jour, cinq vaccins candidats contre le Covid-19 ont été approuvés pour des essais cliniques en Chine, représentant 40% du total des vaccins en essai clinique à l'échelle internationale, selon le ministère des Sciences et des Technologies.