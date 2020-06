Préservation de la richesse animale : les vétérinaires appelés à contribuer efficacement

Les vétérinaires sont invités à «poursuivre leur combat et leur action, en contribuant, de manière efficace, à la préservation et à la valorisation de la santé animale», a indiqué M. Omari, lors d'une cérémonie de distinction de nombre de vétérinaires à Blida, en guise de reconnaissance de leurs efforts déployés durant la crise sanitaire de coronavirus et la période de confinement imposée sur cette wilaya. Rehaussée par la présence du ministre délégué, chargé de l'Agriculture saharienne et des montagnes, Fouad Chahat, des cadres centraux, du représentant de la Chambre nationale d'agriculture (CNA) et du président du Conseil national interprofessionnel de la filière Viande rouge (CNIFVR), cette rencontre a été une occasion pour M. Omari d'insister sur l'impératif d'intensifier la formation et la recherche scientifique afin de cadrer avec les progrès et mutations de l'heure en matière de santé animale et son lien avec l'économie en général. M. Omari a également salué «l'élan de ce corps important» durant cette conjoncture épidémiologique dans le contrôle des abattoirs, en plus des dons offerts, des campagnes de solidarité ou encore des opérations de désinfection auxquelles ils ont pris part, ajoute la même source. Cette cérémonie est certes organisée à Blida, mais elle concerne des milliers de vétérinaires exerçant dans le secteur public et privé partout sur le territoire national, a-t-il soutenu, rendant hommage par la même aux vétérinaires, activant sur le terrain ou sur les frontières terrestres et maritimes, qui veillent à la préservation de la santé animale et celle du consommateur.

Le ministre a également fait état de la mobilisation de tous les moyens par son département pour assurer la bonne santé du cheptel à quelques semaines de la fête de l'Aïd-el-Adha depuis la reprise progressive des marchés hebdomadaires aux bestiaux. Il s'agit là d'une mesure qui s'inscrit dans la deuxième phase, décidée par le gouvernement, de reprise de certaines activités avec le respect rigoureux des consignes de prévention de la Covid-19, notamment le port du masque, la distanciation physique, la désinfection des lieux, l'utilisation de gels hydro-alcooliques, voire également l'organisation de l'accès aux commerces.