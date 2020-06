Survivants de violences sexuelles en temps de conflit : Le SG de l’ONU se dit préoccupé par l’impact de la COVID-19

Le Secrétaire général des Nations-unies, Antonio Guterres, a fait part vendredi de ses préoccupations quant à l'impact du Covid-19 sur les survivants de violences sexuelles en temps de conflit.

Alors que la pandémie de Covid-19 fait rage dans les régions du monde affectées par des conflits armés, les survivants de violences sexuelles sont confrontés à des difficultés plus grandes encore, a déclaré M. Guterres dans un message vidéo à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit, qui a lieu le 19 juin.

Il peut être difficile de signaler les crimes, il peut arriver que les abris et cliniques soient fermés, a observé M. Guterres. «Je salue le personnel de première ligne qui trouve des moyens de soutenir les personnes affectées malgré les mesures de confinement et de quarantaines», a-t-il dit.

Les violences sexuelles dans les conflits constituent des crimes brutaux, perpétrés principalement à l'encontre de femmes et de jeunes filles, mais affectant également des hommes et des jeunes garçons. Elles ont des répercussions sur les communautés et les sociétés entières, perpétuant des cycles de violence et menaçant la paix et la sécurité internationales, a-t-il déclaré.