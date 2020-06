OMS : Les réfugiés particulièrement exposés au coronavirus

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué vendredi, à la veille de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin, que les réfugiés sont particulièrement exposés au Covid-19, car ils ont souvent un accès limité à des abris adéquats, à l'eau, à la nutrition, à l'assainissement et aux services de santé.

«Nous avons le devoir commun de faire tout notre possible pour prévenir, détecter et réagir à la transmission du Covid-19 parmi les populations de réfugiés», a-t-il souligné, lors d'une conférence de presse virtuelle. Selon l'OMS, plus de 80% des réfugiés dans le monde et presque toutes les personnes déplacées dans le monde sont hébergés dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. L'agence onusienne est profondément préoccupée par le danger très réel et actuel d'une transmission généralisée du coronavirus dans les camps de réfugiés.

L'OMS souligne que les mesures de santé publique qui réduisent la transmission du Covid-19 doivent faire l'objet d'une mise en œuvre stricte et soutenue. En outre, le chef de l'OMS a indiqué que plus de 150.000 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés pour la journée de jeudi, ce qui constituait le chiffre journalier le plus élevé enregistré depuis le début de la pandémie. «Le monde est entré dans une nouvelle phase dangereuse», a-t-il averti.