Monde arabe : Près de 130 milliards de dollars de pertes pour le tourisme

L’Organisation arabe du tourisme (OAT) a estimé à près de 130 milliards de dollars les pertes du secteur dans le monde arabe en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), ont rapporté samedi des médias locaux.

Le président de l’OAT, Bandar Ben Fahd Al Fahid, a indiqué que les pertes du secteur du tourisme dans le monde arabe avoisinent 130 milliards de dollars par rapport à l’année précédente, ce qui équivaudrait à une baisse de 51,2 % de la contribution du tourisme et des voyages au PIB du monde arabe, ont ajouté les mêmes sources.

Cette chute aura un impact direct sur les emplois du secteur dans le monde arabe qui pourraient baisser de 48,8%, ce qui entraînera un recul des investissements de près de 25,4 milliards de dollars par rapport à 2019, a souligné le même responsable.

Dans ce contexte, l’OAT a mis en place un ensemble de mesures et de programmes pour soutenir le tourisme dans la région, notamment la création d’un fond de crise, la délivrance d'une assurance voyage couvrant le risque d’exposition au coronavirus des touristes ainsi que l’élaboration de plusieurs formations en ligne au profit de 10.000 professionnels de la région.

D'après une étude analytique conjointe de l'OAT et l'Organisation arabe des transports aériens (AACO), la reprise du secteur du tourisme et des voyages impactés par la crise de coronavirus nécessitera au moins trois ans.

Ainsi, un retour à la normale dépendra largement de l'application par les gouvernements de mesures adéquates au niveau du risque épidémique.