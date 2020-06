Grand angle : Une menace appelée fragmentation

Il y a près d’un an, l’envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, Martin Griffiths, avait mis en garde contre la fragmentation du pays, soulignant qu’«elle est devenue une menace plus forte et plus urgente que jamais». Cette menace, venue se greffer à une situation humanitaire dramatique, avait poussé le médiateur onusien à redoubler d’efforts pour parvenir à un accord de paix et amener les parties à mettre un terme au conflit en engageant de véritables pourparlers sous l’égide de l’ONU. Mais sa débauche d’énergie s’est avérée vaine. Les belligérants sont restés sur leur position. Et un an après, ses craintes risquent de voir le jour. En effet, selon un site yéménite, pour quitter le Yémen sans s’avouer vaincus, les Saoudiens qui dirigent la coalition internationale songent à diviser ce pays en mini-Etats. L’information, si elle venait à se confirmer, n’est pas pour rassurer sur le devenir du Yémen, et ce, même si elle donne à penser qu’un accord de paix est peut-être en préparation. L’Arabie saoudite qui n’a plus les moyens de financer la guerre qu’elle mène dans ce pays depuis 2015 serait, de l’avis de nombreux analystes, encline à mettre un terme à ce conflit.

Déjà depuis avril, les instances internationales et la coalition arabe tentent de négocier un cessez-le-feu avec les rebelles Houthis. Riyad a annoncé un cessez-le-feu unilatéral le 8 avril dernier dans l’espoir de parvenir à une solution négociée. Mais ses adversaires qui y ont vu un aveu de faiblesse n’ont pas arrêté les combats et exigent une capitulation pure et simple. Pendant ce temps, la situation humanitaire se dégrade. La pandémie de Covid-19 prend chaque jour un peu plus d’ampleur. Et les fonds pour financer les programmes d’aide continuent de manquer. Pourtant, il y a plusieurs semaines, à l’issue d’une conférence organisée par l’ONU et l’Arabie saoudite, les donateurs ont promis 1,35 milliard de dollars. Mais, a souligné l'ONU, jusqu’à présent, moins de la moitié des fonds promis a été reçue. L’organisation onusienne a ainsi exhorté les donateurs à honorer immédiatement leurs engagements et à envisager d’augmenter leur soutien en vue de soulager les souffrances de la population yéménite.

Nadia K.