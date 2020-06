Maîtrise des armements nucléaires : Dialogue russo-américain à Vienne

L'envoyé spécial des États-Unis, Marshall Billingslea, se rendra en Autriche aujourd’hui pour discuter de «sujets convenus d'un commun accord concernant l'avenir de la maîtrise des armements» avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov, a annoncé le département d'État américain. «Les États-Unis ont lancé une invitation ouverte à la République populaire de Chine pour se joindre à ces discussions et ont clairement indiqué la nécessité pour les trois pays de poursuivre de bonne foi les négociations sur le contrôle des armements», a déclaré le Département d'État. Le président américain Donald Trump a demandé à plusieurs reprises à la Chine de se joindre aux États-Unis et à la Russie dans des discussions sur un accord de contrôle des armes nucléaires pour remplacer l'accord New START de 2010. Le nouveau START, qui impose les dernières limites restantes aux déploiements d'armes nucléaires stratégiques des États-Unis et de la Russie à pas plus de 1 550 chacun, expire en février. La Chine, estimée à environ 300 armes nucléaires, a rejeté à plusieurs reprises la proposition de Trump. Billingslea avait déclaré la semaine dernière qu'il avait convenu avec Ryabkov du moment et du lieu des négociations en juin.

Le traité New START expirant en 2021, Moscou comprend d’ores et déjà que Washington pourrait refuser de le reconduire, mais y réagira de manière «calme, réfléchie et pesée», a déclaré l’ambassadeur russe aux États-Unis. Moscou a depuis longtemps évalué toutes les conséquences d’une éventuelle non-prorogation du traité New START par les États-Unis et y réagira tranquillement, a affirmé l’ambassadeur de Russie à Washington, Anatoli Antonov. «Si les États-Unis prennent la décision de ne pas reconduire le traité sur la réduction des arsenaux nucléaires, notre réaction sera calme, réfléchie et pesée», a-t-il indiqué lors d’une interview à distance. Il a assuré que la sécurité nationale de la Russie n’en souffrirait pas. «Je suis fermement convaincu que les militaires russes ont depuis longtemps évalué toutes les conséquences d’une telle démarche», a affirmé Anatoli Antonov. Il a ajouté toutefois que «les retombées négatives se feraient inévitablement sentir sur la stabilité internationale». Fin mai, Washington a annoncé son retrait unilatéral du traité Ciel ouvert qui prévoyait pour les signataires une surveillance aérienne mutuelle afin de préserver les équilibres géostratégiques. La plupart des pays européens ont regretté cette décision. Précédemment, les États-Unis avaient accusé la Russie de violer le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) avant de le dénoncer en 2019. La Russie a également suspendu sa participation à cet accord. Washington s’est également retiré du traité de défense antimissile (ABM). Le traité antimissiles balistiques (ABM) fut signé à Moscou le 26 juin 1972 et complété par le protocole du 3 juillet 1974 entre l'Union soviétique et les Etats-Unis pour une durée illimitée. Mais son existence n'aura été que de 30 ans !

R. I.