Dans la lucarne : Relents de campagne

Le football algérien est toujours dans l'attente d'une reprise de la compétition et ce depuis mars dernier. Les supporters de chacun des clubs ne savent plus à quel saint se vouer. A chaque jour que Dieu fait, ils entendent l'annonce d'une chose et son contraire.

Ce qui a eu pour effet de désarçonner plus d'un. Tout le monde sait désormais que le football européen, une référence pour beaucoup a repris avec des empoignades serrées et surtout spectaculaires.

Le plus intéressant est que tout se déroule dans les conditions les plus normales. Notre championnat et grâce aux moyens dont dispose le pays est capable de rependre le chemin des terrains le plus normalement du monde. De plus, les hautes autorités, même si elles ne l'ont pas encore annoncé officiellement ne sont pas contre un tel retour. Ce qui peut dérouter les uns et les autres demeure les démarches entreprises par certains pour essayer de maintenir le flou sur la situation des clubs. La virée du président de la LFP, Medouar, à l'ouest du pays, en organisant une réunion, à l'hôtel Méridien, avec neuf présidents de clubs de ligue 1 et 2 de l'ouest nous laisse perplexe. Ces clubs ont affirmé qu'ils sont tous contre la reprise du fait qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour cela. Cela n'est-il pas lié aux prochaines campagnes électorales, mais aussi à la lutte contre la corruption. Car on se demande où est passé l'argent des clubs octroyé par les pouvoirs publics. Mystère et boule de gourme !



Hamid Gharbi