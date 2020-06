Handball : La majorité pour une saison blanche

Le président de l'ES Arzew, Amine Benmoussa, a indiqué samedi qu'il était favorable à l'instar de la majorité des équipes, à la proclamation d'un championnat à blanc dans l’Excellence de handball (messieurs). «Cette position a été partagée par la quasi-totalité des clubs de ce palier lors d’un récente réunion par vidéoconférence avec le président de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB)», a-t-il déclaré à l’APS. «Nous venons de tenir une réunion par vidéoconférence avec le président de la FAHB, durant laquelle la majorité des présidents des clubs étaient unanimes à dire qu’il était impossible de poursuivre le championnat car ne disposant pas des moyens pour respecter le protocole sanitaire proposé par la Fédération internationale», a ajouté Amine Benmoussa. Cette réunion intervient après un peu plus de trois mois de l'interruption des activités sportives décidée pour endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19), qui touche le monde entier, rappelle-t-on. Selon le président du club de la banlieue oranaise, les participants à ladite réunion ont proposé d'annuler la relégation et faire accéder les premiers de chacun des trois groupes de la Nationale 1 ainsi que le meilleur deuxième, pour porter à 20 le nombre des clubs devant composer l’Excellence la saison prochaine, avant de les répartir en deux poules de 10 chacune. Une assemblée générale extraordinaire de la FAHB sera convoquée par le président de cette instance, Habib Labane, «dès que les conditions sanitaires le permettront afin de trancher définitivement sur le dossier», a encore informé Benmoussa, tout en se montrant «sceptique» quant à l’avenir de la majorité des clubs de handball «qui vont être sérieusement impactés par la crise sanitaire qui perdure ». «Avant même cette crise sanitaire, nous trouvions toutes les peines du monde pour assurer le bon fonctionnement de nos clubs sur le plan financier. Nous nous attendons à ce que la situation s’empire dans ce registre à l’avenir, car même les subventions des autorités locales ont été bloquées», déplore le premier responsable de l’ESA. Cette formation est à sa quatrième saison dans le palier supérieur et devait disputer les Play-Down pour éviter la relégation en Nationale 1.