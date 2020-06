Football féminin : Trois projets de réorganisation des championnats

Trois projets de réorganisation des championnats d'Algérie dames de football ont été examinés lors d'une série de réunions tenue la semaine dernière à la Fédération algérienne de football (FAF), a annoncé samedi l'instance.; «Sur demande de la présidente de la Commission du football féminin et membre du Bureau fédéral, Mlle Radia Fertoul, une série de réunions a été tenue la semaine dernière au niveau du siège de la Fédération algérienne de football (FAF), à Dely Ibrahim, pour examiner trois projets soumis par cette commission» a indique la FAF sur son site officiel. Ces projets concernent la réorganisation des championnats des jeunes U17 Filles (championnat Régional), la réorganisation du championnat National Senior et U19 filles ainsi que les Dispositions règlementaires relatives aux compétitions de football féminin saison 2020/2021, précise la même source. Lors de ces réunions tenues les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 juin, il a été également question de l’étude de la possibilité de prise en charge des frais des déplacements des clubs féminins dans les championnats régionaux. Outre Radia Fertoul, plusieurs membres de l'instance fédérale ont pris part aux réunions de travail: Larbi Oummamar, Amar Bahloul , Mohamed Hachemi, Chafik Ameur et Walid Laouer.