Abdelkrim Saadou, DTN de la FAA : «Je n’imagine pas une reprise des compétitions»

«Sincèrement, je vois mal comment on pourrait reprendre la compétition après quatre mois d'arrêt. D'autant plus que nous n'avons aucune date concernant la réouverture des infrastructures sportives", dit-il. "Après une si longue période d'inactivité, les athlètes auront besoin d'au moins trois mois pour se préparer convenablement et retrouver leur niveau et leurs qualités athlétiques. Si on reprend la compétition, on va forcément déborder sur le calendrier de la saison prochaine, dont le coup d'envoi se fera normalement la fin du mois de septembre. Cela serait suicidaire lorsqu'on sait que l'année prochaine on aura plusieurs compétitions internationales majeures à l'image des jeux Olympiques d'été à Tokyo, les championnats d'Afrique à Alger, le championnat continental de cross-country au Togo ou encore les championnats du monde juniors au Kenya. Ce sera vraiment une année chargée", dit-il.

"Pour atteindre nos objectifs dans les différentes compétitions, on doit s'y préparer en conséquence", nous a indiqué Saadou Abdelkrim, en précisant que "le président de la fédération a eu des entretiens avec les responsables des clubs et des différentes ligues. Tous sont pratiquement d'accord pour un non-retour à la compétition cet été". A propos des athlètes de l'équipe nationale, le DTN souligne que ceux qualifiés pour les JO poursuivent tant bien que mal les entraînements malgré le confinement et le report des compétitions internationales.

" Nous avons tenu une réunion jeudi dernier au ministère de la Jeunesse et des Sports qui a été très enrichissante à tous points de vue. Nous avons exposé le programme de compétition et de préparation de nos athlètes pour la saison prochaine et nous avons obtenu le soutien de la tutelle et l'accord pour qu'ils puissent bénéficier des infrastructures sportives le plutôt possible. Du moins ceux qui poursuivent leur préparation au pays", nous a-t-il déclaré.

Pour rappel, quatre Algériens ont déjà validé leurs billets pour Tokyo 2021. Il s'agit de Mekhloufi (800 m et 1500 m), Lahoulou (400 m haies), Tabti (3000 m steeple) et Triki (triple saut). " A l'exception de Mekhloufi, qui est toujours bloqué en Afrique du Sud, les trois autres se trouve au pays et continuent de s'entraîner pour maintenir leur forme. Nous avons aussi le decathlonien Bouraada qui a de fortes chances d'être présent aux JO et d'autres athlètes tout proches d'une qualification. En fonction de leurs objectifs, chacun a son propre programme", a mentionné notre interlocuteur.

Il ajoute que dix athlètes sont bloqués au Kenya depuis quatre mois en compagnie de l'entraîneur Amar Benida. " C'est pratiquement toute l'équipe du demi-fond qui se trouve à Nairobi. Certains athlètes sont partis dans le cadre du programme de l'équipe nationale et d'autres avec leur club. Les deux groupes devaient rentrer en mars après plusieurs semaines de préparation. À cause de la pandémie, ils se retrouvent bloqués. Ils sont entièrement pris en charge grâce aux concours de notre ambassadrice, madame Selma Malika Haddadi à qui je rends hommage", mentionne-t-il.

"Ils ont été installés dans un hôtel à côté de l'ambassade. Ils continuent de s'entraîner sur un terrain vague en attendant la reprise des vols pour leur rapatriement", a souligné le DTN.



Redha M.