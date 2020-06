Nouvelle ville Ali-Mendjeli : Le parking de la discorde

Ils sont parvenus à mettre fin aux affrontements rangés entre les habitants de deux blocs d’immeubles, occupés par des familles issues de la cité Emir-Abdelkader (ex-Faubourg Lamy) et du quartier du Bardo, lesquelles avaient été relogées à Ali-Mendjeli dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et ce, depuis de nombreuses années. Selon des témoignages, l’objet de la discorde serait l'exploitation d'un parking dont des jeunes se disputaient le contrôle. D’ailleurs, la nouvelle ville a déjà connu ce genre d’incidents, notamment au niveau des UV récemment investies, ces espaces étant particulièrement rentables, en ce sens que dans la plupart des cas, les riverains se voient dans l’obligation de payer le gardiennage de leurs voitures.

C’est en menant, au début du mois, deux opérations qualitatives, que les policiers ont réussi à mettre fin à cette situation inextricable. Les échauffourées ont surtout lieu les week-ends pour s’étaler sur plusieurs journées. C'est le cas dès la tombée de la nuit lorsque des dizaines de jeunes se rencontrent à l’intersection en contrebas de la cité AADL-CSCEC 244-logements. Des armes blanches de différentes natures sont utilisées : couteaux, sabres, haches et fusils- harpons.

Les éléments de la PJ sont intervenus une première fois suite aux appels reçus sur le numéro vert de la sûreté, le 1548, faisant état d’une bataille rangée entre de jeunes personnes. L’arrivée des forces de l’ordre a provoqué leur fuite.

Ils sont revenus sur les lieux, ce qui a entraîné une autre intervention des policiers qui, cette fois, ont pu interpeller quatre suspects, âgés entre 21 et 33 ans et récupéré plusieurs armes blanches qui étaient en leur possession. Entretemps, les responsables de la Cacobatph, dont le siège est situé près de l’endroit où s’était déroulée la rixe, ont signalé une tentative d’incursion et de saccage des locaux. Exploitant les vidéos prises par les caméras de surveillance de ladite société, les policiers ont établi qu’il s’agissait des individus arrêtés, et ont appréhendé un des acolytes. L’enquête préliminaire ouverte dans ce cadre a abouti à l’arrestation de 13 autres personnes, dont l’âge varie de 19 à 23 ans après que les policiers ont pris connaissance d’un rassemblement dans la soirée.

Plusieurs personnes ont été appréhendées en possession d’un attirail composé de couteaux, épées, gourdins, boules de pétanque et cocktails Molotov. Ils ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal du Khroub pour répondre des chefs d’accusation de port d’armes blanches prohibées, possession de produits toxiques et troubles à l’ordre public. Ils ont été placés en détention préventive. Pour rappel, l’UV 14 avait connu, il y a six ans, plusieurs nuits d’affrontements entre bandes rivales, ce qui avait nécessité l’intervention des forces antiémeute de la police. Ce n’est qu’au bout de quelques mois que les choses étaient revenues à la normale, notamment après l’arbitrage des autorités locales qui avaient organisé une rencontre de réconciliation.

Issam Bouleksibat