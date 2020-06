Oran : Les alignements boisés classés patrimoine du domaine public

Cette opération sera entreprise par la Commission de wilaya pour la préservation des espaces verts et des alignements boisés, créée en 2018 en vue de protéger les arbres de l’abattage abusif. Les prérogatives de cette commission ont été récemment élargies afin d’assurer la protection de toutes sortes de végétations des différents risques et menaces, a-t-elle précisé. Il s’agit de recenser les alignements boisés à l’intérieur du tissu urbain et de numéroter chaque arbre pour procéder, ensuite, à leur classement comme patrimoine du domaine public. «Ce qui implique la prise de sanctions contre toute atteinte à ce patrimoine», a encore ajouté Samira Dahou. Cette décision a été prise pour la protection des alignements boisés, qui ont fait l’objet, à plusieurs reprises, d’actes d’abattage de la part de particuliers ou de collectivités. Cette situation a incité la commission de wilaya à réfléchir à les protéger en les classant comme domaine de l’Etat.

Dans ces alignements, il existe des arbres plus que centenaires, ce qui donne à cette action un aspect urgent, car «il n’est plus question de perdre un arbre de plus», a souligné la même responsable. Par ailleurs, cette même commission a lancé une opération pour la protection des palmiers de la ville d’Oran. Il s’agit de recenser ces arbres et d’identifier ceux qui sont touchés par des insectes invasifs, comme la cétoine, afin de les traiter.