M’sila : L’université soucieuse de l’environnement

Les rencontres virtuelles encadrées par l’incubateur de l’université ont été l’occasion pour les intervenants de sensibiliser la population aux problématiques environnementales. Comment protéger l’environnement et améliorer la qualité de vie des habitants, comment protéger l’environnement sans nuire au développement économique du pays, comment protéger l’environnement des déchets de prévention contre le Covid-19 sont les questions qui ont été traitées.

La pandémie de coronavirus a été également l’occasion de rappeler le lien entre les zoonoses (maladies qui se transmettent entre les animaux et les hommes) et la menace sur la biodiversité. C’est la destruction de l'habitat qui peut entraîner une migration de ces espèces (et des virus qu’ils transmettent) aux hommes, ont rappelé les experts qui ont insisté sur la nécessité d’agir ensemble pour sauvegarder l’environnement et l'écosystème afin d’éviter des pandémies.

La faculté des sciences a mis à disposition, par mail et sur facebook, un guide pour que chacun à son niveau agisse en faveur de l’environnement et de la biodiversité, que ce soient les étudiants, enseignants, employés de l’université et les entreprises. On peut y lire des conseils sur comment planter des arbres ou des fleurs, utiliser moins de plastique et de produits chimiques toxiques qui polluent les sols et les eaux et menacent la biodiversité. L’université a mis aussi en ligne des moyens d’apprendre à protéger la biodiversité. Notons que les participants à ces rencontres ont lancé un appel d’espoir pour un avenir où il est possible de vivre dans un environnement sain et florissant, en entretenant des liens avec la nature et en créant une économie verte. L’organisme international Transparent Ranking Repositories (DSpace) de Webometrics dans son édition du 9 juin 2020 a placé l’université de Msila, pour la deuxième fois consécutive, dans son classement mondial, première de tous les établissements universitaires algériens et ainsi elle se place à la 213e place à l’échelle mondiale sur 3.000 dépôts institutionnels sélectionnés. L'objectif de ce palmarès est de soutenir les initiatives du système dit «Open Access» qui offre un libre accès aux publications scientifiques et à d'autres supports académiques produits par les acteurs universitaires et déposés dans une archive ouverte appelée le DSpace.

Le classement se base sur des critères pondérés comme le volume et la qualité des publications scientifiques et académique déposées dans le DSpace de l’établissement, la visibilité globale sur le net et l'impact des documents déposés, la présence des archives de l’établissement sur le web et le volume et la quantité de documents écrits et déposés en anglais.

Le rang de l’université de Msila permet de dire que ses productions scientifiques et académiques atteignent, à l’échelle planétaire, un public potentiel de plus en plus large, offrant ainsi un accès en ligne aux travaux scientifiques et pédagogiques de ses enseignants chercheurs et de ses étudiants par leurs homologues des institutions situées dans tous les pays (acteurs universitaires, économiques, industriels, politiques ou culturels). Le Transparent Ranking Repositories permet aux auteurs de l’université de Msila de rendre leurs travaux populaires et d’étendre leur audience au niveau mondial, une possibilité de partager leurs idées et résultats avec la communauté scientifique.

Leurs pairs ne peuvent que les reconnaître comme experts dans leur domaine. Rappelons que les universités dont les chercheurs et chercheuses diffusent les travaux en libre accès et qui créent en leur sein des outils de valorisation des résultats de la recherche, notamment une archive institutionnelle, acquièrent une renommée internationale.

