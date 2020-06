Algerac, à propos de la réactivation du système national des laboratoires : «Le ministère du Commerce disposera de la force de la loi»

L’objectif, explique le ministre du Commerce, est de renforcer les opérations de contrôle de qualité et de conformité des marchandises importées et locales pour la protection du consommateur et la moralisation de l’activité commerciale. Joint hier au téléphone, M. Noureddine Boudissa, précise que cette démarche constitue une des préoccupations et axes majeurs d’Algerac avec le département du commerce, afin d’assurer la conformité de tous les produits locaux et importés.

Et explique qu’en constituant un réseau de laboratoires, le ministère disposera de la «force de la loi pour pouvoir exercer le contrôle de conformité». Notons que pour cette année, Algerac a entamé la politique de transition. Les normes changent et évoluent. «Cette évolution impose une nouvelle version modifiée, corrigée, et donc une période d’essai que nous avons consommée», souligne le premier responsable d’Algerac.

Et depuis janvier 2020, enchaîne-t-il, «nous enregistrons plus de 90 organismes évaluant sur une nouvelle norme qui est faite pour les laboratoires d’étalonnage et d’essais, appelée Version 2017. C’est un chantier qui s’ouvre et nous ambitionnons de préparer un dossier à déposer auprès de l’Organisation européenne d’accréditation pour faire des extensions de notre reconnaissance internationale». Algerac prépare également une série de textes d’applications, d’arrêtés techniques pour rendre obligatoire l’accréditation dans les domaines qui touchent la sécurité des personnes, les biens et l’environnement.

«Le tout s’inscrit dans l’objectif de réguler le marché, protéger le consommateur et valoriser le produit algérien. N’empêche que dans certains domaines, l’accréditation continuera à être volontaire», indique M. Boudissa. Rappelons que lors d’une séance à l’APN, le ministre a rappelé que la tutelle avait dénombré quelque 39 laboratoires en sus du laboratoire national, et 13 autres en cours de réception, précisant que l’élaboration de ce système inclura l’ensemble des laboratoires, y compris ceux d’autres secteurs, mais qui œuvreront dans l’intérêt général. A noter que le directeur d’Algerac avait à maintes reprises insisté que l’accréditation doit être «un facteur préalable pour l’exercice des métiers notamment techniques».

Selon lui, il est «anormal que des ministères techniques continuent à donner des agréments à des opérateurs algériens, publics et privés, sans que ces derniers ne démontrent préalablement leur compétence. En d’autres termes, l’agrément devra impérativement être assujetti à l’accréditation». Enchaînant, M. Boudissa indique que c’est de cette façon «qu’on pourra mettre de l’ordre dans cette sphère d’activité technique dans bien de domaines. Si on arrive à faire admettre aux pouvoirs publics la nécessité d’introduire l’obligation de l’accréditation avant d’exercer dans une activité réglementée, c’est déjà un acquis considérable».

Fouad Irnatene