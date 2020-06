Hydrocarbures : Le PDG de Sonatrach en visite à Arzew

Le Président-Directeur général (P-dg) de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, M. Toufik Hakkar, a effectué samedi une visite d'inspection à la zone industrielle d'Arzew à Oran, où il s'est enquis de certaines structures de la direction régionale et pris note des préoccupations soulevées, a indiqué un communiqué de Sonatrach. «Accompagné d'une délégation, le P-dg de Sonatrach a effectué une visite de travail et d'inspection des infrastructures de la zone industrielles d'Arzew à Oran», où il s'est enquis de certaines infrastructures à la direction régionale, notamment la salle de contrôle, récemment réalisée et équipée de technologies de pointe, et le centre de distribution de gaz naturel dans l'activité transport par canalisation au niveau de la raffinerie d'Arzew. Au siège de l'activité liquéfaction et séparation où il a assisté à un exposé détaillé, M. Hakkar a rencontré des cadres et des employés du corps médical de Sonatrach, à l'intention desquels il a exprimé ses vifs remerciements et toute sa considération eu égard à leurs efforts en cette période de crise sanitaire. Cette sortie sur le terrain a été une occasion pour le P-dg d'échanger avec des responsables de la direction et de prendre note de leurs intérêts et préoccupations. Au terme de la visite, M. Hakkar a fait un don aux autorités locales, au nom de la Sonatrach, constitué de denrées alimentaires, un geste qui s'inscrit dans le cadre de la politique sociale et de solidarité de la major africaine.