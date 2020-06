Marché financier : L’urgence d’une restructuration

Aussi, la problématique des ressources qui se pose actuellement impose une réflexion sérieuse pour aller vers une réforme profonde et globale, à même d’aller vers un véritable marché financier plus ouvert et diversifié.

«C’est donc là où le changement de paradigme dans la politique économique nationale est véritablement attendu, sans quoi toutes les perspectives que le gouvernement algérien voudra ouvrir en termes de croissance future seront inévitablement vouées à l’échec», souligne M. Mouloud Hedir, analyste économique. Dans cette optique, «le véritable changement, c’est celui qui consistera à rétablir les bases minimales d’un véritable marché financier beaucoup plus ouvert, mieux structuré et dans lequel le Trésor public interviendrait au même titre que tous les autres acteurs institutionnels». Dans son analyse, M. Mouloud Hedir explique que «les conséquences pratiques d’un tel changement sont multiples et touchent notamment à des aspects multiples. Il cite, entre autres, «la gestion des déficits du secteur public économique, dont le traitement devrait relever de la compétence classique des banques, sans discrimination par ailleurs entre secteur public et secteur privé, pour ce qui concerne l’accès aux financements». Parmi d’autres aspects, on retient «l’organisation du secteur bancaire lui-même, qui devrait évoluer vers une concentration moindre aux mains de la puissance publique étatique et dont la gestion devrait se conformer avant tout aux règles du Code de commerce, comme le prévoit du reste la législation en vigueur». L’analyste évoque aussi, «une rationalisation du système de financement des équipements publics, avec des formules mixtes et plus souples et non pas appuyées exclusivement sur les concours définitifs du budget de l’Etat, comme c’est le cas actuellement, ainsi qu’une «révision du système de financement des programmes de logements qui mobilisent des ressources précieuses du budget, là où ils gagneraient, à tous points de vue, à s’appuyer plus largement sur les ressources de l’épargne des citoyens». Dans le même contexte, l’analyste met en avant l’impératif d’un « ecentrage du rôle à assigner à un organisme institutionnel aussi important que le Fonds national d’investissement (FNI». La mission de ce dernier « ne doit pas être pervertie en lui assignant le financement du système des retraites. Aussi, redynamiser «le marché boursier comme canal d’acheminement de l’épargne interne et externe au service du financement de l’économie, enfin, la refonte effective du système en place en matière de subventions des prix, dont les fondements actuels sont adossés pour une bonne part aux importations, comme c’est le cas en particulier pour des produits aussi essentiels que les céréales, les laits, les carburants». Une refonte nécessaire, mais aussi incontournable dans le contexte actuel, et dont l’urgence fait actuellement l’unanimité. En fait, nous avons atteint un seuil où l’ensemble des mécanismes de fonctionnement du marché financier doivent être revus. Il y a également lieu de revoir les financements bancaires «parce qu’on ne peut pas allouer des ressources gratuites via les banques» de même que la restructuration des banques du fait que ces dernières «assument difficilement une mission de service publique, à côté d’acteurs de marché», affirmait dans ce sens, l’ancien ministre des finances,

M. Abderrahmane Benkhalfa.

D. Akila