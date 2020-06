Commentaire : Conscience citoyenne

La légère remontée du nombre de cas de Covid-19 est due essentiellement au non-respect des mesures barrières, suite à la reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales dans plusieurs wilayas. C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, le Dr Djamel Fourar. C’est un fait attendu, a-t-il encore rappelé, ce dont les spécialistes attestent unanimement. La levée progressive des mesures de confinement ne signifie portant pas, loin s’en faut, l’élimination du virus, il n’est pas encore temps de parler d’une fin de l’épidémie. Le véritable ascendant sur le virus ne peut être revendiqué que dans l’ancrage de la culture de la prévention avec tout ce qu’elle implique en termes de mesures draconiennes. La situation difficile que nous avons vécue durant ces trois derniers mois d’efforts, de mobilisation, de sacrifices, doit nous imposer un maximum de vigilance et de ne pas céder à la précipitation. Seule l’annonce officielle de la découverte d’un vaccin efficace contre le virus pourrait nous inciter à tourner avec soulagement la page sombre de cette épidémie. Hélas, c’est loin d’être le cas. On ne saurait trop insister sur le devoir de vigilance et le respect scrupuleux des mesures de précaution, même après la levée complète du confinement. C’est dire combien la partie est loin d’être gagnée. Les médecins misent sur une prise de conscience des citoyens en tant que maillon essentiel dans la bataille menée contre la Covid-19 à travers, notamment, le respect impératif des gestes barrières : distanciation sociale, hygiène et port du masque de protection. La levée totale du confinement reste donc étroitement liée à toutes ces mesures et à la nécessité de se conformer aux directives des autorités compétentes. Elle est aussi tributaire des orientations de l’Organisation mondiale de la santé pour l’amélioration des méthodes et du niveau des soins et de s’informer sur les données relatives à la pandémie en vue d’endiguer sa propagation. De nombreux praticiens ont exprimé ces derniers jours leurs craintes de revenir à la case départ après tous les sacrifices consentis et les efforts fournis pour sortir de cette crise sanitaire. Les équipes médicales et paramédicales travaillent dans des conditions psychologiques et physiques pénibles et fournissent des efforts gigantesques pour sauver des vies et prévenir une éventuelle recrudescence. Si le citoyen est leur principal allié, force est de reconnaître pourtant que la désinvolture de certains est dangereuse. Dépassant tout entendement, ils vont jusqu’à se prêter les masques de protection, déambulant dans les institutions et lieux publics où le port de la bavette est obligatoire. Il faut donc renforcer les campagnes de sensibilisation pour convaincre les récalcitrants que le virus est toujours actif et continue à faire des victimes, qu’il est parfaitement capable de compromettre les efforts et les démarches de l’ensemble des secteurs dans l’élaboration de protocoles sanitaires pour une reprise des différentes activités économiques, sociales et culturelles. Sans tomber dans l’alarmisme, il est important de faire comprendre que le danger est toujours menaçant pour nos proches, nos semblables, nos familles. On fait l’impasse sur ceux qui vont jusqu’à dénier l’existence du virus, alors que la pandémie a fait au moins 450.386 morts dans le monde. Cette comptabilité macabre est à méditer.

M. Bouraib