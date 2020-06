Respect des règles de prévention : Un rappel à l’ordre fort s’impose

Des efforts colossaux ont été accomplis par les pouvoirs publics pour contenir l’épidémie du coronavirus et limiter sa propagation, condition sine qua non pour un retour à la vie normale. Sur ce plan, si la mobilisation, et des autorités sanitaires et de la communauté médicale au premier rang dans la bataille contre la Covid-19, est toujours de vigueur, il faut reconnaître qu’il y a faille au niveau de l’attitude sociale, en d’autres termes un manque dans le respect des règles de prévention et des mesures barrières de distanciation physique.

C’est ce qu’affirment les spécialistes de la santé, y compris les membres la commission nationale. Le port de bavettes fait défaut, indique-t-on, notamment dans des lieux de grande affluence, à l’exemple des marchés et des centres commerciaux où les citoyens se bousculent sans prendre conscience des risques sur la santé.

Pourtant, les consignes de prévention sont constamment rappelées par les autorités par le biais de campagnes de sensibilisation à travers les médias et des amendes sont appliquées à l'encontre des contrevenants.

Malgré cela, des citoyens continuent d’ignorer les règles de prévention élémentaires initiées dans leur propre intérêt et celui de leur environnement immédiat, c'est-à-dire la famille.

«Il y a forcément une nouvelle conception psychologique de la maladie chez nos concitoyens, ce qui est à même d’expliquer ce relâchement», indique le Dr Mohamed Bekkat-Berkani, membre de la commission.

«Dès la fin du ramadhan, poursuit-il, il y a eu un manque flagrant de vigilance et le citoyen agit comme si le citoyen est sorti de la zone rouge. Or, la menace est toujours là et un rappel à l’ordre s’impose plus que jamais quant à la nécessité d’appliquer scrupuleusement les règles de protection et de prévention». Notre interlocuteur insiste sur l’urgence de parer au plus vite à cette forme de négligence collective qui n’a pas été sans conséquences en termes d’apparition de nouveaux foyers de l’épidémie dans certaines villes comme Sétif.

L'imprudence a, non seulement influé sur le nombre de contaminations toujours autour d’une centaine de nouveaux cas recensés quotidiennement, mais elle a aussi provoqué ces derniers jours une augmentation des cas de décès, comme l’a déploré le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, jeudi dernier au Conseil la nation. Pour parer dans l’immédiat à cette situation, plaide le Pr Bekkat-Berkani, il y a deux solutions. D’une part, il faut une application stricte des dispositions que prévoit la loi en cas de non-port de bavettes où du non-respect des autres mesures de distanciation sociale dans les lieux publics. Et d’autre part, il y a le recours au confinement avec des horaires prolongés dans les wilayas où le nombre de contamination demeure élevé. «Cette possibilité est sérieusement envisagées par la commission nationale du suivi de l’évolution de l’épidémie» a-t-il informé. Pour sa part, le politologue Abdelhak Mekki estime que le rôle des médias dans la bataille contre la Covid-19 «est négligé dans cette phase importante qui nécessite une sensibilisation encore plus accrue en direction du citoyen». Le docteur Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, a indiqué hier que «la négligence et le non-respect des règles générales de prévention et du port obligatoire du masque, en tant que mesures essentielles pour protéger la société, favorisent inévitablement la propagation de l'épidémie».

Karim Aoudia