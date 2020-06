Hausse des cas de la covid-19 à Tizi Ouzou : Le relâchement pointé du doigt

Le manque de discipline des citoyens est fortement observé, ces jours-ci, étant à l’origine de la poursuite des contaminations à la Covid-19 à Tizi Ouzou.

En effet, le relâchement dans l’application des mesures de prévention, à savoir le port obligatoire de la bavette et la distanciation physique, a été parmi les causes principales de la hausse des cas de contamination à travers plusieurs localités, où une quarantaine de cas positifs à la PCR ont été enregistrés en moins d’une semaine.

Selon des sources hospitalières, la wilaya a enregistré, du 14 au 19 du mois courant, 40 cas positifs, soit une moyenne de 5 à 6 contaminations quotidiennes. Pour les professionnels de la santé, la poursuite de la propagation de la pandémie était prévisible, eu égard au comportement des citoyens face à ce virus dont l’endiguement exige l’application stricte de toutes les recommandations de prévention édictées par les instances sanitaires nationales et mondiales.

À Tizi Ouzou, ces recommandations ne semblent pas être bien acceptées par une large partie de la population, qui continue, en dépit d’incessants rappels, à ne pas porter la bavette, qui est d’ailleurs disponible et distribuée parfois gratuitement. Et le respect de la distanciation physique dans des lieux publics comme les commerces et autres établissements laisse à désirer. La situation risque de s’aggraver, suite au déconfinement et à la reprise des activités commerciales et de service.

L'application des mesures de préventions contre la pandémie se heurte à l’indiscipline d’une bonne partie de la population, déplorent plusieurs commerçants et gérants d’espaces commerciaux.

Dans les moyens de transport individuel et collectif, les usagers ne portent pas la bavette et ne respectent pas la distanciation physique, en dépit des informations faisant état de l’enregistrement au quotidien de plusieurs cas de contamination à travers la wilaya.

D'aucuns ne se sentent concernés par les recommandations, hormis quelques citoyens qui se sont conformés à toutes les mesures préventives.

Bel. Adrar