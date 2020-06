Bordj Bou-Arréridj : Distribution de 50.000 masques

L’Organisation nationale de défense des consommateurs (ONDC), en coordination avec le Syndicat des pharmaciens, entame la distribution de masques, après la levée de l’interdiction d’exercice de plusieurs activités pour réduire les risques de contamination.

Le chef du bureau de l’ONDC, Houssem Layadhi, a annoncé qu'une caravane a été lancée hier et vise la distribution de 50.000 bavettes. Notre interlocuteur insiste sur la nécessité de la mobilisation de toutes les parties, pour préserver la santé des citoyens.

Il a évoqué la participation des services de sécurité, de la Protection civile et la direction de l’environnement, en plus du mouvement associatif, dont les associations de quartiers, à l'organisation de la caravane qui couvrira toutes les daïras. Il indique que les grands regroupements d’habitants sont ciblés. «Nous avons également décidé de faire du porte-à-porte pour toucher le maximum de personnes et éviter les double dons», a-t-il indiqué, en soulignant que le désordre dans la distribution n’a pas permis aux opérations précédentes d’atteindre les objectifs.

«Nous avons établi un programme pour les 34 communes de la wilaya. Nous nous attarderons particulièrement sur les zones d’ombre qui n’ont pas bénéficié des différentes campagnes», a-t-il noté.

Depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus, plusieurs actions de sensibilisation ont été lancées à Bordj Bou-Arréridj par les autorités locales, les services de sécurité et le mouvement associatif, avec l'objectif de distribuer 300.000 masques.

F. D.