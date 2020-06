Défaut du Port de masque : 2.015 cas à Sétif

La cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya indique que 2.015 infractions ont été enregistrées pour défaut de port de masque de protection, puni conformément à l’article 13 du décret exécutif 20-127 du 20 mai 2020.

Des mesures qui interviennent au lendemain d’une vaste campagne de sensibilisation menée à l’endroit de toutes les franges de la société à l’effet de les convaincre des bienfaits du port du masque de protection sur les lieux publics, marchés et centres commerciaux. Une campagne orientée de ce fait vers la nécessaire application de tous les gestes barrières, pour endiguer cette épidémie et veiller ainsi constamment à préserver la santé du citoyen sans cesse appelé à faire preuve de civisme et de responsabilité. Les services de police, agissant au titre de la concrétisation des directives du haut commandement de la Sûreté nationale, tendant notamment à intensifier les efforts pour le strict respect des mesures de prévention qui vont dans le sens de la lutte contre la propagation du coronavirus et d'ancrer la culture du port de masque de protection.

Ces services investissent le terrain et multiplient les actions dissuasives à l’encontre des contrevenants et autres personnes qui font preuve de négligence dans l’application de ces gestes barrières. Sur un autre front non moins important, les services de police qui ont encadré 16.036 actions de sensibilisation ont procédé également, durant ces trois derniers mois, à la rédaction de 1.703 infractions au code de la route, celle de 818 délits routiers, soit 1.247 cas de mise en fourrière, 218 retraits de permis de conduire et 219 infractions pour défaut de casque. Des mesures répressives qui ont touché surtout les motocyclistes qui ont «brillé» par leurs infractions aux mesures de confinement. F. Zoghbi