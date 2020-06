Déconfinement à Sidi Bel-Abbès : Opérations de désinfection à grande échelle

La deuxième phase de déconfinement a été accueillie favorablement par la population qui renoue avec ses repères. Une grande satisfaction est exprimée par les commerçants qui reprennent graduellement leurs activités. À l’inverse, les médecins observent une certaine réticence au vu de la complexité de la situation.

Le vieux quartier El-Graba, à vocation commerciale, connaît déjà une animation singulière au gré de cette reprise. La vie reprend son cours relativement, même si des inquiétudes persistent quant aux risques de contamination, ce qui a conduit les habitants à porter la bavette.

Une ligne de conduite peu suivie toutefois par certains inconscients du danger, sachant que l’EPH assure le traitement d’une centaine de cas atteints par cette pandémie.

Toujours est-il que la prudence est de mise pour les services de la santé, du commerce et de la police qui sillonnent régulièrement la cité pour veiller au respect des règles d’hygiène et de protection, et sensibiliser la population autour de cette opération. Par différents canaux, les appels à la vigilance sont sans cesse lancés à l’adresse du citoyen, pour l'inciter à faire preuve de civisme et de responsabilité en cette étape cruciale que traverse le pays. Force est de constater que des gestes et des comportements nouveaux sont observés pour assister à une organisation nouvelle de la société.

Au plan économique, la dynamisation de quelques chantiers a été à l’ordre du jour d’une réunion regroupant les gestionnaires des différents secteurs d’activité, pour réaliser les projets en cours et honorer les engagements. Le transport était également assuré en partie, après avoir rappelé aux chauffeurs de taxi les règles d’hygiène et de protection à respecter. Même le tramway a repris du service, après avoir fixé les règles et procédé à des opérations de désinfection à grande échelle.

La normalisation s’effectue progressivement, pour se consacrer aux tâches du développement local et répondre aux attentes et préoccupations de la population.

«Il est impératif de reprendre les choses en mains et de se mobiliser autour des défis à relever», note un élu de l’APC, qui relève la consistance du programme de la commune et insiste sur sa réalisation dans la perspective de rattraper le retard et de relancer l'économie locale.

La campagne moissons-battages figure dans l’agenda du plan de relance finalisé par le wali, pour ensuite s’étaler sur d’autres secteurs et entreprendre des visites sur le terrain à l’effet de s’enquérir de la situation des communes et des zones d’ombre particulièrement.

A. B.