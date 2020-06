Plan national de jeunesse : Le MJS reçoit un recueil de dix propositions

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a reçu samedi à Alger, un recueil de dix propositions, élaboré et présenté par un collectif national d'associations de jeunesse activant au niveau des 48 wilayas, dans le cadre des pourparlers visant à enrichir «le plan national de jeunesse».

Des centaines d'associations ont participé à l'élaboration de ce recueil et plusieurs d'entre elles devaient être présentes au siège du MJS au moment de sa présentation, mais les mesures préventives relatives à la pandémie du nouveau coronavirus, ont finalement réduit leur nombre à seulement quelques-unes. C'est Medjdi Bekri, le responsable d'une association de jeunes activant au niveau de la wilaya d'Adrar, qui a été désigné pour remettre ledit recueil au ministre Sid Ali Khaldi.