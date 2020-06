PLJ : Condamnation des appels séparatistes du dénommé Ferhat Mehenni

Le Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) a condamné, samedi, «avec force» les appels séparatistes et d'incitation à la violence lancés par le dénommé Ferhat Mehenni, et appelé les Hautes autorités du pays «à prendre des mesures immédiates contre l'Etat qui accueille les activités des traîtres séparatistes».«Le Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) condamne avec force les appels séparatistes et d'incitation à la violence lancés principalement à partir de Paris (France) par le dénommé Ferhat Mehenni», lit-on dans un communiqué de cette formation politique.

Pour le PLJ, «même si ces appels ne méritent aucune réaction, étant donné que l'unité du peuple algérien est ancrée à travers des siècles et des siècles de vivre ensemble et irriguée du sang de ses enfants dans chaque coin de notre patrie, il n'en demeure pas moins qu'ils exigent dorénavant une position ferme de la part des Hautes autorités du pays, et le lancement de poursuites judiciaires contre cet agent qui a été convié à plusieurs reprises à visiter l'entité israélienne usurpatrice et qui avait incité explicitement à constituer des milices contre l'Etat algérien», précise la même source. Le Parti a appelé les Hautes autorités du pays «à prendre des mesures immédiates contre l'Etat qui accueille les activités des traîtres séparatistes, y compris la révision de la position officielle concernant le Front de libération nationale corse (FLNC) français, conformément au principe de réciprocité, l'un des principes consacrés dans les relations internationales», conclut le communiqué.