Révision constitutionnelle : 1.800 propositions reçues

Dans le cadre du débat citoyen autour de la révision de la Constitution, le chargé de mission auprès de la présidence de la République, Mohamed Lagab, était, hier, l’invité de la Radio de Constantine.

Au cours de cette émission spéciale, il est revenu sur la genèse de l’initiative prise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la révision de la loi fondamentale.

«Il convient tout d’abord de rappeler que la mouture de l’avant-projet de la révision constitutionnelle n’est pas celle des experts, mais celle du Président Abdelmadjid Tebboune, qui s’était engagé à lancer cette procédure lors de sa campagne électorale. Dès son installation, le président a mis en branle ce chantier en assignant comme tâche à la commission constituée à cet effet de formuler des amendements dans le cadre d’axes préalablement définis», a-t-il tenu à préciser.

1.800 propositions émanant de partis, d’associations, de personnalités de divers horizons, d’académiciens et de citoyens ont été reçues.

«Nous avons enregistré avec satisfaction l’adhésion de beaucoup de parties à ce projet. La commission a été destinataire d’une vingtaine de propositions de formations politiques, ce qui est appréciable, d’autant plus que sur les 71 partis existants, certains ont annoncé dès le départ leur intention de ne pas prendre part à ce débat. Le point le plus notable est, à nos yeux, le nombre important de contributions émanant d’enseignants universitaires toutes spécialités confondues, y compris ceux installés à l’étranger, ce qui dénote un grand intérêt pour la question de la part de l’élite».

Sur les points ayant suscité le plus d’enthousiasme, le chargé de mission auprès de la présidence a cité en premier lieu les droits fondamentaux et les libertés publiques ainsi que la séparation et l’équilibre des pouvoirs, ce qui va, selon lui, dans le sens des revendications du hirak.

«Il est clair que les principales revendications du Hirak sont contenues dans cette mouture, notamment celle relevant des droits et des libertés et surtout du respect de la souveraineté populaire», dit-il D’ailleurs, suite au referendum sur la Constitution, il y aura un remaniement en profondeur du code électoral, ce qui devrait garantir cette souveraineté, a-t-il ajouté.

Enfin, M. Lagab a lancé un appel à tous ceux qui voudraient contribuer aux propositions sur la révision de la Constitution de l’Algérie nouvelle.

«Il reste dix jours avant la fin du délai imparti à la soumission de propositions aux experts et j’invite tous ceux qui voudraient participer à le faire, en leur assurant que toutes les suggestions seront étudiées de manière instantanée et objective. L’idée est de parvenir, en fin de compte, à un large consensus, et partant, à une nouvelle Constitution qui soit celle de tout le peuple algérien», conclut-il.

Issam B.

-----------------------------

La Radio tend le micro aux citoyens

La Radio algérienne a entamé une nouvelle phase dans l’application de sa feuille de route concernant l’explication détaillée de l’avant-projet de révision constitutionnelle à travers l’ensemble des stations régionales, a indiqué hier l'institution sur son site.

Lors d’une réunion, tenue à l’auditorium Aïssa-Messaoudi qui a regroupé le directeur général de la Radio, Djamel Senhadri, le directeur de la coordination des radios régionales, Mohamed Zebda, le responsable de l’information de la coordination, Menouar Ouis, ainsi que les directeurs des stations régionales, M. Senhadri est revenu sur le plan d’action élaboré.

Il est expliqué que la mission par la Radio est d’expliquer aux citoyens le projet de la nouvelle Constitution et leur donner la parole à travers les représentants de la société civile, les universitaires et autres experts. Le directeur général a donné consigne aux différents directeurs de radios locales afin que leurs ondes s’ouvrent davantage aux Algériennes et aux Algériens dans les régions les plus reculées pour mieux entendre leurs préoccupations, leurs avis et leurs propositions sur le texte soumis à débat.

Le DG de la Radio a insisté également sur la bonne application de la feuille de route, toute en comptant sur la mobilisation de tout le monde pour la réussite de ce projet qui constituera la base sur laquelle s’édifiera la nouvelle République attendue par tout un chacun. M. Senhadri a encouragé le renforcement des échanges entre les différentes stations régionales à travers des duplexes et l’échange d’information. De son côté, M. Ouis a exposé dans le détail, le nouveau plan d’action en terme d’émissions radiophoniques ou d’interventions sur les réseaux sociaux. La réunion a été marquée par un débat constructif.