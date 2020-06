Auto-écoles : La Fédération nationale tire la sonnette d’alarme

Le président de la fédération nationale des auto-écoles (FNAE), Bachir Laribi, indique que l'organisation s'est adressée au Premier ministère en vue d'autoriser les auto-écoles à organiser les examens et tests de conduite, ajoutant que la FNAE a accueilli avec satisfaction la décision des autorité concernant l'allègement des mesures de confinement et la reprise des activités. M. Laribi affirme que des dizaines d'entre-eux sont au bord de la faillite. Les auto-écoles sont dans l'incapacité de faire face au règlement des charges et impôts indus et en adéquation avec cette activité professionnelle eu égard à l'arrêt total des activités pendant trois mois, ce qui a généré, explique-t-il une situation financière critique des gérants des auto-écoles.

C'est dans l'objectif de trouver des solutions à la situation financière catastrophique que traversent les auto-écoles à cause du blocage de leur activité que «nous demandons aux autorités publiques de les autoriser à poursuivre leur activité durant la période des vacances et compenser une partie des pertes».

Le président de la FNAE explique : «Notre secteur est considéré comme une activité libérale, et de ce fait n'a bénéficié d'aucun avantage de la part de l'Etat dans le cadre des mesures de déconfinement et des dispositions prises en vue de réanimer l'activité économique de certains secteurs à l'arrêt depuis presque trois mois.»

La FNAE réitère sa demande aux autorités «d'envisager la possibilité d'annuler les charges liés aux cotisations CASNOS et CNAS ou «de fixer un calendrier à long terme pour que les gérants puissent honorer les engagements». M. Laribi explique que la fédération demande aux autorités de prendre des décisions en faveur de la non-prise en compte de la durée de validité des permis probatoire (nouveau permis) à cause de l'arrêt des activités depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement, au mois de mars dernier.

Par ailleurs, la FNAE assure «prendre toutes les décisions nécessaires en vue de faire respecter les mesures sanitaires décrétées par les autorités en cette deuxième phase de déconfinement au niveau des auto-écoles». C'est dans ce sillage que M. Laribi fait savoir que la FNAE a demandé au Premier ministère d'ordonner aux directions des transports au niveau des wilayas, ainsi que le centre national des permis de conduire à travers ses annexes d'œuvrer à faciliter la reprise des activités. M. Laribi déclare : «Nous sommes devant une situation critique et il faut lutter jusqu'à la dernière minute, les gérants des auto-écoles sont dans l'obligation de prendre les mesures de précaution pour les candidats et pour les responsables.»

Tahar Kaïdi