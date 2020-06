Transports en commun : Les règles d’hygiène sont de mise

Au niveau du front de mer et plus précisément à l’avenue Che Guevara, Malik, chauffeur de taxi, fait part de son soulagement de pouvoir prendre en même temps deux clients à la fois.

«Nous sommes soulagés car en ne transportant qu’un client nous avions peur de travailler à perte», déclare-t-il avant d’affirmer avoir mis en place une série de mesures préventives contre la propagation du virus et rassurer les clients.

«J’ai installé des housses en plastique sur les sièges et je les change régulièrement. La séparation en plexiglas me permet de me protéger et j’exige que les clients se lavent les mains avec la solution mise à leur disposition», ajoute-t-il avant de conclure en affirmant que c’est par la conscience de tous que l’on pourra stopper la maladie et protéger les citoyens.

Non loin de là, Soraya qui réside à Kouba affirme qu’elle a préféré prendre un taxi par prudence compte tenu du fait que les mesures de distanciation sociale ne sont pas tout à fait respectées par les citoyens.

«J’ai eu l’agréable surprise de constater que toutes les mesures de prévention ont été respectées à la lettre. Outre le gel hydro-alcoolique disponible à portée de main, une séparation en plexiglas a été mise en place par le chauffeur qui portait lui-même une bavette», souligne-t-elle, relevant que les pièces de monnaie ont été systématiquement désinfectées. Aux niveaux des arrêts de bus, à Didouche-Mourad, on constate que les bus de l’Etusa ont repris leur service à 50% de leurs capacités. Amar, un receveur sur une des lignes les plus fréquentées, souligne qu’il rappelle sans cesse les règles d’hygiène aux usagers qui ont parfois du mal à les assimiler. «Certains usagers veulent accéder par tous les moyens à l’intérieur des bus alors qu’on leur explique qu’il n’y aura pas de la place pour tout le monde.

En effet, pour respecter les mesures de distanciation, les bus ne peuvent circuler qu’à la moitié des capacités d’accueil», insiste-t-il. Au niveau de cette station du centre-ville, Hichem, résidant à El-Biar, fait part de ses appréhensions quant à certaines formes d’incivilité de la part de quelques usagers.

Il a, par conséquent, appelé à la responsabilité de tous pour pouvoir sortir le plus rapidement de cette situation.

«Il n’est pas acceptable que certains ne portent toujours pas de masque et font fi des mesures barrières alors que l’on constate une certaine résurgence des cas de contamination par le coronavirus. Il y a une inconscience très préjudiciable pour la santé publique. Pourtant les messages concernant la conduite à tenir sont clairs et répétés quotidiennement par l’ensemble des médias», souligne-t-il.

Sami Kaïdi