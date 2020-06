Fédération nationale des enseignants universitaires : Accompagner l’université durant la période post-pandémie

Selon un communiqué de la Fédération dont El Moudjahid a reçu une copie, cette commission aura pour mission de «formuler un projet qui comprend l’élaboration d’une stratégie pour la relance de l’université et définir les moyens de la promouvoir en tant que moteur de développement afin de la hisser aux rangs des grandes universités».

Cette commission veillera également à l’élaboration des contenus de base de ce projet, dont les plus importants sont «l’éducation et la formation, la vie universitaire, la numérisation de l’institution universitaire, la gouvernance, le développement et la formation continus des enseignants, la recherche scientifique et le développement technologique, le partenariat avec le secteur économique et des services ainsi que le parcours professionnel et la vie socio-professionnel du chercheur et de l’enseignant.» La fédération envisage dans ce cadre, l’organisation d’un forum national dans les prochains jours, au moyen de conférences à distance, en coordination avec l’université de M’sila qui a développé une expérience et une maîtrise avérées dans l’utilisation des technologies de la communication et de la numérisation, avec la participation de professeurs experts dans le domaine. En effet, la mise en œuvre de cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par la fédération pour mobiliser et attirer les compétences et booster la confiance en soi dans les rangs de l’université, afin qu’elle puisse mener à bien ses tâches de formation, d’enseignement, de recherche et de production scientifique.

La fédération vise aussi à contribuer «en tant que partenaire social profondément conscient de son rôle dans l’élaboration d’une feuille de route, à construire une université forte, de haut niveau, intégrée et active dans la vie socioéconomique». Elle souligné que «l’Algérie assiste à une nouvelle ère qui s’appuie sur sa richesse en compétences créatives et productives, qui contribueraient efficacement à l’essor du pays, citant la capacité de ces compétences à donner, et relever le défi», dont se sont distingués les enseignants, chercheurs, et professeurs hospitalo-universitaires face à la pandémie du Covid-19. L’organisation considère que l’étape nécessite de poser les jalons d’une future université qui incarne véritablement la locomotive de la société et joue un véritable rôle en tant que moteur de développement et de prospérité du pays. D’où souligne la même source, l’importance d’encourager les enseignants et chercheurs universitaires à travers une véritable prise en charge de leurs préoccupations socioprofessionnelles et en mettant en place les conditions de production scientifique et de développement technologique, notamment en ce qui concerne la révision de la grille des salaires et la mise à leur disposition d’un quota de logement dans différentes formules. Enfin, la Fédération a appelé tous les acteurs concernés à se mobiliser autour de cette initiative et à travailler sérieusement pour élaborer ses axes et la concrétiser sur le terrain.

Salima E.