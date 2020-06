Examens du 2e trimestre : Régler les situations exceptionnelles

Dans une instruction adressée aux directions de l’éducation, le ministre a identifié les situations qui restent en suspens de certains élèves qui n’ont pas effectué les examens du 2e trimestre, en vue de les régler à travers les procédures exceptionnelles et organisationnelles qui rentrent dans le cadre de l’achèvement de l’année scolaire.

Le contenu de l’instruction comprend des renseignements et des orientations sur ces situations relatives aux premier et deuxième trimestres et les modalités afin de les résoudre.

Le ministère indique que les situations identifiées restent isolées et peuvent être réglées dans le cadre de l’organisation en vigueur du conseil des enseignants ou des conseils des classes qui, selon la tutelle, demeurent l’espace pédagogique le plus habilité pour trancher sur ce genre de situations.

Parmi les situations citées dans l’instruction, figure le cas de certains élèves qui ont suivi une scolarité normale pendant les deux trimestres, mais n’ont pas effectué les examens du 2e trimestre pour un motif ou un autre.

Dans ce cas, il a été demandé la prise en compte des notes obtenues au cours des évaluations pour les cycles moyens et secondaires ou l’organisation dès la prochaine rentrée des examens de rattrapage pour les élèves concernés dans les trois paliers scolaires.

En ce qui concerne les élèves absents au cours du premier trimestre ou du deuxième trimestre pour motif médical et qui n’ont pas effectué leurs examens, ils auront le droit de refaire l’année dans le cas où ils remplissent les conditions requises. Une décision qui sera prise par le conseil des enseignants ou le conseil de classe.

S’agissant des cas de certaines classes qui n’ont pas effectué des examens du deuxième trimestre dans une matière ou plus ainsi que les établissements scolaires qui n’ont pas organisé des examens du 2e trimestre, il a été demandé de comptabiliser les notes des évaluations continues ou l’organisation des examens de rattrapage pour les classes ou établissements concernés.

D’autres situations ont été également citées dans cette instruction et les modalités pour les régler ainsi que les décisions qui doivent être prises dans chaque cas. Notons que le ministère de l’Éducation nationale avait instruit les chefs d’établissements scolaires à l’effet de faire preuve d’objectivité et de transparence dans le traitement des cas en suspens en prenant en compte la situation exceptionnelle et les mesures prises à cet égard et en veillant au respect du principe de l’égalité des chances.

Le ministère insiste sur le fait que le conseil des enseignants et des classes sont les seuls habilités à prendre les décisions, conformément aux dispositions en vigueur.

