Ministère de l’éducation nationale : Rencontres avec les parents d’élèves et des syndicats

«Dans le cadre de la série de rencontres avec les partenaires sociaux, le ministère de l’Education nationale entame, à partir de samedi 20 juin 2020, au siège de son département à El Mouradia, ses rencontres avec les responsables d'associations de parents d’élèves et d'organisations syndicales agréées par le secteur, selon un calendrier fixé à cet effet, après leur report en raison de la conjoncture sanitaire exceptionnelle, et en application des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19)», a souligné le communiqué du ministère. Ces rencontres seront consacrées aux «réponses aux préoccupations soulevées durant les rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux, présidées par le ministre de l’éducation nationale durant la période allant du 20 février au 12 mars 2020, ainsi qu'au projet de plateforme des assises de diagnostic et d’évaluation du système éducatif», a précisé la même source. «Dans ce cadre, une copie du projet sera remise aux partenaires sociaux pour débat, examen et enrichissement», a ajouté la même source.