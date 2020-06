Examen du BEM : Des syndicats de l’éducation insistent pour l’annulation

Pour le Syndicat national des travailleurs de l’éducation, fixer la prochaine rentrée scolaire au début du mois d’octobre n’aidera pas le secteur à accomplir ses missions, notamment celles relatives à l’organisation des examens nationaux. «Lorsque nos représentants ont rencontré des membres du ministère de l’Education nationale, ils ont exprimé leur appréhensions par rapport aux difficultés à organiser à temps les examens du BEM et du BAC», révèle le chargé de la communication du SNTE. Contacté, Djihad Hireche souligne que cette appréhension demeure de mise devant la persistance de la crise sanitaire et estime que l’échéance de septembre est inappropriée pour la tenue des épreuves du fait qu’elles nécessitent une série de mesures et de procédures. Affirmant que la date de la rentrée scolaire n’aidera pas le ministère à accomplir les trois tâches qui lui sont confiées, organisation des examens, correction des copies, annonce des résultats, il assure qu’il y aura une véritable course contre la montre, chose qui va, selon lui, créer de la confusion. «Il faut se souvenir à ce propos des expériences passées qui ont prouvé que ce sont les travailleurs qui subiront la pression et peuvent de ce fait commettre des erreurs», notera-t-il. Pour sa part, le coordinateur du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur, estime que les dates du déroulement des examens du BEM et du BAC sont conformes à la note publiée le 11 mai par le ministre de l’Éducation nationale et dans laquelle, il avait déclaré que le BAC coïnciderait avec la troisième semaine de septembre et le BEM avec la deuxième semaine du même mois. «Toutefois, le problème est celui du maintien du BEM. Nous sommes surpris, autant que les élèves et de leurs parents, par cette décision», commente Messaoud Boudiba qui met en garde contrer les effets psychologiques d’une telle décision sur les candidats. Concernant la prochaine rentrée, le CNAPEST plaide pour son report vu que bon nombre de mécanismes qui lui sont associés seront reportés lors de la tenue des deux examens en septembre. «Le baccalauréat et le BEM sont précédés et suivis de nombreuses opérations, à savoir le déroulement des examens, la collecte des copie et l’annonce des résultats, ce qui nécessitent environ un mois», argumente-t-il. Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation regrette ce qu’il qualifie de non-implication par la tutelle des organisations syndicales dans l’élaboration du calendrier des examens nationaux. Boualem Amoura réprouve le maintien des épreuves du BEM en dépit des appels des organisations syndicales et des parents d’élèves pour son annulation d’autant que les cours sont suspendus depuis mars.

Le syndicaliste soutient que les conséquences seront «catastrophiques» pour les élèves et prédit à ce propos un taux de réussite «faible» alors qu’il se situe habituellement aux environs de 47%.

«Le maintien de l’examen du Brevet d’enseignement moyen retardera la rentrée scolaire qui ne commencera pas début octobre prochain en raison de la collecte des copies, leur transfert vers les centres de correction, leur correction : des opérations qui peuvent durer plus de 20 jours, outre l’annonce des résultats et l’organisation de conseils d’orientation pour les spécialisations au niveau du secondaire, selon les places disponibles», prévient-il.

Salima Ettouahria