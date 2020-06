Covid-19 : Pas de preuve d’une transmission par les aliments

Aucune preuve n'a été découverte concernant la transmission du nouveau coronavirus (Covid-19) par l'ingestion d'aliments, dont les fruits de mer, a indiqué vendredi un épidémiologiste chinois, en réponse aux préoccupations du public concernant la sécurité des produits frais. D'après des études, le coronavirus se transmet le plus souvent par des gouttelettes respiratoires et des contacts étroits,

a noté Feng Luzhao, chercheur au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, lors d'une conférence de presse à Pékin.

Selon lui, un autre risque provient d'une exposition prolongée à des aérosols concentrés dans un environnement relativement fermé.

Malgré le faible risque de transmission par le tube digestif, M. Feng a proposé des mesures de précaution telles que l'hygiène alimentaire, la manipulation appropriée des aliments et la désinfection des ustensiles de cuisine et de la vaisselle.