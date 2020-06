Enfance en danger : L’ONPPE réagit à une vidéo choquante

La société civile a mûri. Elle se lance tous les jours dans une expérience nouvelle prouvant sagesse et force de l'âge. Elle a même gagné des «galons» en termes de prise de conscience et de citoyenneté agissante par rapport aux questions vitales qui touchent de près ou de loin les Algériens ces dernières années.

Ce n'est pas la première fois qu'elle réagit de manière positive et civilisée face à des comportements et des phénomènes étrangers aux valeurs ou encore aux mœurs algériennes. Tout comme une bonne graine, semée au bon endroit et à la bonne saison, elle pousse rapidement, sans tarder et au moment opportun pour donner des fruits.

Une fois de plus, l’acte de citoyenneté se surpasse à travers la mobilisation de jeunes et moins jeunes de la toile, suite à une vidéo choquante d'une soi-disant mère, un statut qu’elle n’est certainement pas digne de porter, encourageant des enfants, pas plus hauts que trois pommes, à fumer. Les pauvres étaient dangereusement inondés par la nicotine qu'ils humaient inconsciemment avec la bénédiction de leur maman. La publication avait bel et bien suscité un tollé avec pas seulement des partages en guise d'indignation, mais également à travers le N° vert de l'Organe National de protection et de Promotion de l'Enfance pour signaler une autre atteinte, preuve à l'appui, à l'innocence.

La vidéo n'est d'ailleurs pas passée inaperçue puisque, selon la présidente de l’organe, intervenue il y a quelques jours sur une chaîne de télévision, une enquête sera ouverte par les services compétents pour élucider cette affaire, avant de poursuivre que des mesures seront prises dans le cas où la responsabilité de la mère est prouvée.

Aujourd'hui, les nouvelles technologies de communication, et plus exactement les réseaux sociaux, attirent les internautes de par le monde, et les Algériens ne sont pas en reste de cette nouvelle révolution qu'ils adoptent à bras-le-corps, pas seulement pour s'informer ou combler un vide, mais pour accomplir aussi leur devoir de citoyen qui tient à être acteur de cette dynamique sociale et culturelle s'opérant à l'ère d'un progrès offrant cet avantage de ne pas être un simple consommateur d'informations mais aussi d'intervenir pour redresser des situations ou dénoncer un des comportements inacceptables et rejetés par la société.

La vidéo, postée sur YouTube, a été sévèrement commentée. La réaction, à vrai dire, des Algériens, a été marquée surtout par toutes ces alertes, données via le 1111 suite auxquelles l'Organe national de protection et de promotion de l'enfant a réagi pour imposer le respect des droits des trois enfants de la vidéo et à travers tous les bambins.

Ce genre de comportement ne peut être toléré, d'autant plus que notre pays revient chaque fois pour confirmer son attachement à la protection des droits de l'enfant, plaçant cette question au cœur des stratégies et programmes nationaux.

Samia D.