Climatisation : Un facteur de propagation du coronavirus

Des spécialistes s'accordent à dire que le risque de voir de petites particules de virus transportées dans l'air est élevé dans les salles fermées et ne disposant pas de fenêtres, où l'air circule dans un seul sens, dans les maisons, les véhicules ou les bureaux.

Peu de recherches ont été faites sur l'impact des dispositifs de climatisation sur la dispersion du virus dans les milieux intérieurs. Il est reconnu qu'une personne atteinte de la maladie peut générer d'importantes charges virales dans l'air intérieur, notamment si cette personne n'applique pas les mesures d’hygiène respiratoire appropriées. Une telle charge peut se disperser dans l'air intérieur sous forme de particules, lesquelles demeureront plus ou moins longtemps en suspension dans l'air. Un spécialiste indique à ce sujet que le Coronavirus peut survivre dans l'air deux à trois heures, contrairement aux autres virus. Selon des études récentes, les coronavirus hébergés chez certains hôtes d’une espèce qui va devenir l'espèce-réservoir, se transmettent à l'intérieur de celle-ci et, accidentellement, sortent de leur réservoir pour contaminer une nouvelle espèce. «Le virus ne peut pas se multiplier seul dans l’environnement, il doit infecter des cellules spécifiques de son hôte pour pouvoir réaliser son cycle de multiplication, c'est ce qu'on appelle les parasites intracellulaires obligatoires. Le risque de contamination est donc élevé dans un circuit fermé, sans aération, ou dans une petite pièce. En clair, un virus ne peut pas se multiplier seul dans l'environnement.

De ce fait, les infectiologues mettent en garde contre les atmosphères climatisées car les microgouttelettes, potentiellement infectées, présentent un vrai danger et peuvent voyager à travers la climatisation et ainsi contaminer des individus se trouvant loin d'une personne malade, dans la même pièce, dans la mesure où un fort débit d'air provenant du climatiseur pourrait propager des gouttelettes à grande vitesse. Il est donc souhaitable de procéder, chaque heure, au renouvellement de l'air pendant cinq à dix minutes, même si l’idéal est de se rabattre sur l’aération naturelle. Pour d'autres médecins, les méthodes de climatisation ne présentent pas les mêmes risques. Il faut, selon eux, différencier les climatiseurs individuels et ventilateurs qui brassent l'air à l'intérieur dans le même sens avec les climatisations centralisées qui soufflent l'air à l'extérieur. Dans ce cas, il semblerait que le risque de contamination soit faible.

Tahar Kaidi