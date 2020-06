Coronavirus : La FAF n’a pas encore reçu l’aide de la Fifa

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a indiqué vendredi que l’instance fédérale n'avait pas encore reçu l’aide promise par la Fédération internationale (Fifa), dans le cadre de la solidarité contre la pandémie de coronavirus (Covid-19).

«Le président de la Fifa Gianni Infantino a annoncé des mesures d'aide pour faire face à la crise de Covid-19. Aucune aide n'a encore été donnée aux associations membres de la Fifa. C’est un sujet qui est sur la table du Comité exécutif. Le jour où la FAF bénéficiera de cette aide, elle sera distribuée équitablement entre les clubs professionnels et amateurs», a déclaré Zetchi.

Pour aider les fédérations à faire face aux conséquences économiques liées à la pandémie de Covid-19, l’instance mondiale a décidé de débloquer près de 140 millions d'euros au profit des 211 fédérations nationales affiliées.

«La pandémie a engendré des défis sans précédent pour l’ensemble de la communauté de football et, en tant qu’instance dirigeante du football mondial, la Fifa se doit d’être présente et de soutenir ceux qui se retrouvent dans le besoin. Cela commence par un soutien financier immédiat à nos associations membres, dont beaucoup sont en proie à de graves difficultés financières», avait déclaré en février dernier Gianni Infantino.

Le don promis par la Fifa devrait constituer une bouffée d’oxygène pour les clubs algériens, en vue d’une éventuelle reprise de la compétition, alors que beaucoup d’entre eux ne cessent de réclamer un soutien financier pour appliquer notamment le protocole sanitaire, nécessaire pour la relance du championnat.