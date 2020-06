Transfert : Haris Belkebla dans le viseur des Rangers

L'international algérien Haris Belkebla, auteur d'une saison consistante avec Brest (Ligue 1 française) suscite les intérêts des Rangers (première division écossaise), rapporte vendredi le magazine France Football.

Les Glasgow Rangers se sont manifestés et pourraient rapidement formuler une offre, souligne la même source.

Agé de 26 ans et sous contrat jusqu'en 2022, le milieu brestois intéresse également Lens, le nouveau promu en Ligue 1 française.

En quête d'un numéro 6, Lens, qui a échoué à attirer Kévin N'Doram (Metz), a pris également des renseignements sur l'international algérien.

Ecarté de la dernière Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019 en Egypte pour des raisons disciplinaires, Belkebla avait refait son apparition dans l'effectif de la sélection algérienne, en faisant partie des convoqués pour les deux premières journées des qualifications s de la CAN 2021, disputées en novembre dernier, signant par l'occasion sa première sélection lors de la victoire à domicile face à la Zambie (5-0).