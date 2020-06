Conseil de sécurité de l’ONU : un mandat de deux ans pour le Kenya

Après une longue bataille diplomatique entre le Kenya et Djibouti, à l’issue d’un second vote, Nairobi a finalement été élu comme membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. Un premier scrutin mercredi n’avait pas pu départager les deux pays. Les Kényans siègeront à ce poste influent et prestigieux à partir de janvier en remplacement de l’Afrique du Sud. La situation aurait pu se figer plusieurs jours de suite après la mise en ballotage de Djibouti et du Kenya pour l’élection du siège africain au Conseil de sécurité. Mais le Kenya a activé suffisamment de soutiens lors des quelques heures qui l’ont séparée du deuxième tour pour atteindre le quorum requis, et l’emporter à une voix près.