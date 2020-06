Embargo sur les armes en Libye : Ankara remet en cause l’impartialité de la mission IRINI

La Turquie a estimé, vendredi, que la mission européenne Irini sur le contrôle de l'embargo sur les armes à destination de la Libye était «partiale» en favorisant le général Khalifa Haftar. Lors d'une conférence de presse à Ankara avec son homologue italien Luigi Di Maio, le ministre turc, Mevlut Cavusoglu, a estimé que l'opération Irini était «partiale», et «n'a pas tenu compte des demandes et des préoccupations du GNA», le gouvernement de Tripoli reconnu par l’Onu. Il a reproché à cette mission de chercher à empêcher les livraisons d'armes par voie maritime destinées au GNA tout en passant sous silence celles fournies à Khalifa Haftar par ses alliés par voies aérienne et terrestre.