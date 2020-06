Grand angle : La Libye mérite mieux

De mémoire, jamais un conflit armé n’aura concerné et impliqué autant d’acteurs étrangers comme c’est le cas de celui qui se déroule en Libye. L’intérêt que suscite ce pays dépasse tout entendement. Riche en pétrole, la Libye aiguise toutes les convoitises. Il y a de cela plusieurs mois, en visite à Alger, le chef de la diplomatie libyenne avait affirmé, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien de l’époque, que le malheur de la Libye tient justement à cette richesse. En effet, l’or noir libyen et la position géostratégique du pays sont convoités par des puissances mondiales et régionales qui «s’entredéchirent» pour avoir la mainmise sur les puits pétroliers. C’est dire que la source des malheurs et du chaos dans laquelle a sombré la Libye est identifiée. Forcément, il y aura un moment où ces puissances trouveront un terrain d’entente et les moyens de faire concilier leurs intérêts. Peut-être qu’un partage du pays se fera. Du reste, la frénésie qui a gagné nombre de capitales ces dernières semaines témoigne de leurs craintes de voir un arrangement se faire, sans qu’une part du gâteau ne leur soit réservée. Car c’est ce qui est en train de se passer. Pour preuve, le réengagement des Américains dans le conflit en dit long sur les motivations des uns et des autres. La Libye future sera-t-elle un Etat suzerain ? Le risque est avéré et les craintes de quelques rares pays frères qui se soucient de la préservation de l’intégrité et de la souveraineté de la Libye sont loin d’être une pure affabulation. Toutefois, si des responsables de cette situation devaient être désignés, ils seraient à chercher parmi les libyens eux-mêmes, qui, en refusant toutes les initiatives visant à mettre un terme à leur conflit et en sabordant tous les efforts diplomatiques déployés depuis plusieurs années afin de les amener à accepter un dialogue inclusif, se sont mis à la merci de ces puissances qui n’attendaient pas plus pour se positionner sur la scène libyenne et devenir les véritables maîtres du jeu. Pourtant, le conflit est censé être libo-libyen. Aujourd’hui, ce sont ces puissances qui tirent les ficelles, et les deux principaux acteurs libyens n’ont, peut- être, pas toute latitude pour décider de ce qu’il y a lieu de faire. Ainsi, à force de vouloir le pouvoir, ils l’ont , peut-être, irrémédiablement perdu au profit de leurs soutiens qui décident pour eux et dictent leurs règles. Le conflit en Libye est devenu une lutte géostratégique, et les intérêts du pays et de la population sont sacrifiés sur l’autel de ceux qui l’alimentent.

Nadia K.