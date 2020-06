Conjoncture : Facture salée

C'est que d'abord, le gouvernement, dans le cadre du PLFC 2020, a pris des mesures pour réduire cette facture. En effet, la taxation appliquée aux importations de services représente un important gisement fiscal pour le budget de l’Etat. Une mesure qui permettra de rattraper partiellement la perte fiscale importante qui résultera inévitablement de la baisse prévisible des importations de services. Notons que cette problématique semble problématique, notamment avec la prise de décisions inadéquates. Les mesures prises par le gouvernement depuis la chute drastique des cours du pétrole en 2014 se sont concentrées sur la réduction de la facture d’importation des marchandises : licences d’importation, suspension de 851 produits, droit additionnel provisoire de sauvegarde. La baisse de la facture d’importation des services n’était pas inscrite parmi les priorités du gouvernement dans sa politique visant à contrôler les opérations de commerce extérieur. Le staff de Djerad réussira-t-il à mettre de l'ordre dans ce secteur ? «Les autorités ont totalement perdu de vue le fait que ce type d’importations est, de façon presque systématique, associé à des opérations d’investissement ou à des activités directement liées à la production au sein des entreprises qui y recourent», commente Mouloud Hedir, économiste. Pour que son application soit effective, cette taxe doit être analysée comme un des obstacles majeurs et rédhibitoires au développement économique futur de l’Algérie. Y mettre fin en procédant à son complet démantèlement devrait figurer au premier rang des priorités de toute réforme sérieuse de l’économie algérienne. Ce n’est, rappelons-le, que dans la loi de finances 2019 qu’ont été décidées les limites aux services confiés par les entreprises algériennes à des opérateurs étrangers, dont les frais de consulting, d’assistance technique, financière ou comptable. Une limitation proportionnelle au chiffre d’affaires était ainsi mise en place, une mesure que le gouvernement justifiait par le fait que ces opérations, dont la facture a dépassé 10 milliards de dollars en 2018, sont utilisées comme des schémas de transfert de devises et ont été dommageables pour le Trésor. Aujourd’hui, avec le déficit qui ne cesse de se creuser, il est plus que jamais indispensable de réduire ces charges, devenues un lourd fardeau pour le Trésor public, en termes de perte de devises, au moment où notre pays regorge de compétences humaines et de potentiel matériel pour assurer ces services dont la réalisation sera désormais assignée, en premier lieu, aux entreprises nationales publiques et privées.

Fouad Irnatene