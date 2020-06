FMI : Octroi d’un financement d’urgence à 70 pays

«Demain, nous prévoyons que ce nombre passera à 70, donc 70 pays soutenus par le FMI avec un financement d'urgence d'environ 25 milliards de dollars américains», a déclaré jeudi le porte-parole du FMI, Gerry Rice, lors d'un point de presse virtuel. «Ce financement d'urgence est à décaissement très rapide, les pays reçoivent de l'argent en quelques jours, il n'est pas soumis à la conditionnalité traditionnelle du FMI», a expliqué M. Rice aux journalistes.

«C'est de l'argent à dépenser pour payer des choses comme les salaires des infirmières et des médecins et l'équipement médical pour faire face à la crise», a-t-il ajouté. Pour la région Asie et Pacifique, sept pays ont reçu un financement d'urgence totalisant environ 1,5 milliard de dollars, a précisé M. Rice, ajoutant qu'en Afrique subsaharienne, 28 pays avaient reçu un financement d'urgence pour un montant total de près de 10 milliards de dollars. Plus de 100 pays ont demandé au FMI un financement d'urgence dans le contexte de la pandémie, et le prêteur multilatéral a déclaré plus tôt cette année qu'il avait doublé l'accès à ses mécanismes de financement d'urgence pour répondre à des demandes.