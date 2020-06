Séminaire sur le contentieux fiscal et les voies légales pour assainir la dette fiscale : Voies et moyens de recours en débat

Le séminaire qui se déroulera à travers le web prévoit ainsi d’expliquer les voies et moyens de recours disponibles en matière de traitement et de règlement des cas de litiges entre les deux parties, conformément aux règles contenues dans les codes fiscaux, ainsi que les possibilités offertes en matière d’assainissement de la dette fiscale.

A ce titre, il y a lieu de noter que le recours préalable constitue une première voie dans la procédure contentieuse sur la base d’une réclamation, selon le cas, auprès des structures concernées. Aussi, les autres voies de recours ne peuvent être sollicitées qu’à l’issue du «rejet total ou partiel de la réclamation, sauf en l’absence de décision prononcée dans les délais prévus pour y statuer». Le cas échéant, le vis-à-vis de l’administration fiscale dispose de la possibilité de saisir directement le tribunal administratif. Une deuxième voie de recours auprès des commissions de recours est possible en vue de contester la décision de rejet total ou partiel de la réclamation contentieuse initialement introduite.

Dans le même registre, l’administration fiscale a mis en place une série de mesures d’assouplissement et autres facilitations permettant aux contribuables de s’acquitter de leurs dettes cumulées notamment à travers le rééchelonnement, la remise conditionnelle, ou encore l’admission en non-valeur des impôts et taxes irrécouvrables. Toutefois, les impayés demeurent très importants.

Sur la base du constat établi, il ressort en effet qu’en dépit des mesures prises par l’administration fiscale pour assainir les dettes détenues sur les contribuables et faciliter leur paiement, il n’en demeure pas moins que ceux-ci n’ont pas atteint les objectifs assignés et les RAR s’accumulent d’année en année. Aussi, le gouvernement qui est déterminé à moderniser l’administration fiscale et à réhabiliter l’impôt a mis en place un programme de réforme du système fiscal national dans le sillage de la réforme financière globale.

Une refonte qui vise, entre autres, l’amélioration des instruments d’intervention de l’administration fiscale, notamment en matière de recouvrement des recettes fiscales, le renforcement des moyens de lutte contre les phénomènes de fraude et d’évasion fiscale ainsi qu’une prise en charge adéquate des restes à recouvrer qui se chiffrent par milliards. Une réforme appelée à redynamiser le système fiscal national, à corriger les dysfonctionnements et à pallier les insuffisances, tant au plan de la législation que celui de la logistique.

D. Akila